Les militaires russes présenteront bientôt des preuves du fait que la défense antimissile syrienne a intercepté une partie des missiles tirés par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni car la Russie recevait les données en temps réel, a déclaré vendredi Sergueï Lavrov dans une interview à Sputnik.

«Notre état-major général avait une vision nette, nous avons observé tout ce qui se passait en temps réel, en direct. Les statistiques que nos militaires ont présentées, nous sommes prêts à les défendre. Si quelqu’un affirme que les 105 missiles tirés ont atteint leurs cibles, qu’il présente ses statistiques», a-t-il indiqué, promettant que les militaires russes présenteraient bientôt des preuves de la véracité de leurs déclarations.

Dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont porté des frappes contre la Syrie. Sur 103 missiles tirés, 71 ont été interceptés par la DCA syrienne, selon le ministre russe de la Défense. Le bombardement a été mené au prétexte d’une opération visant à éliminer de prétendues armes chimiques syrienne, suite à une présumée attaque chimique perpétrée le 7 avril à Douma, près de Damas, et qui s’avère de plus en plus être un canular.

