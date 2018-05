Le Comité internationale de surveillance de gestion de l’Arabie saoudite des deux saintes mosquées a affirmé que « l’Arabie saoudite a réduit la quote part de participation au Hajj de l’Etat algérien « , a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

En effet, selon la régle de décompte définie par l’Arabie saoudite pour déterminer le quota des pélerins des pays qui participent au Hajj, pour chaque million de citoyens un millier de pèlerins. Et donc, pour ce qui est de l’Algérie , il a droit, en 2018, à environ 41 mille pèlerins parce que sa population est de près de 41 millions de personnes. Or, la part de l’Algérie cette année a été réduite à 36.000 pélerins, sachant que le nombre de citoyens des Emirats Arabes Unis est de près d’un million et demi alors que sa part au Hajj, accordée par l’Arabie Saoudite est de 6228 personnes.

Des sources médiatiques ont rapporté que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammad Issa a évoqué cette question avec le ministre saoudien du Hajj, l’exhortant à accorder à l’Algérie sa part entière et de hausser le nombre de pèlerins algériens.

Le comité international a demandé l’Arabie d’appliquer la justice dans la distribution des quote-part des pèlerins venant de tous les pays du monde, aussi d’adopter un système de distribution plus transparent et enfin de permettre aux institutions et pays islamiques de participer dans la gestion de ce dossier crucial du Hajj.

A noter que la mise en place d’un comité international de surveillance , début de 2018 a pour but de faire pression sur l’Arabie Saoudite pour l’obliger à executer une bonne gestion des rituels sacrés et de préserver les sites historiques islamiques, surtout de ne pas politiser les rituels du Hajj et de la Omra, et empêcher la main mise de Riyad sur les Lieux Saints.

