L’une des plus grandes opérations de la coalition saoudo-américaine, qui aurait dû se traduire par l’occupation de la région côtière de Hodeïda, s’est soldée par un échec.

Plus de 120 mercenaires de la coalition saoudo-US ont été tués, rapporte une source militaire yéménite, citée par le site iranien francophone PressTV.

Secondé par l’aviation et les commandons américains, un grand bataillon de mercenaires à la solde de la coalition saoudienne, ont essayé, jeudi et vendredi, de progresser vers les régions nordiques de la ville de Khokha à Hodeïda sur la rive occidentale du Yémen avant d’être stoppés par les forces de l’armée et des forces populaires d’Ansarullah.

Les forces yéménites ont, en effet, tendu une embuscade et les ont ainsi pris en tenaille. Au moins 120 d’entre eux, dont deux commandants militaires ont été tués et des centaines d’autres blessés, selon des sources militaires yéménites. Les blessés ont été transférés aux hôpitaux dans les villes de Mokha et khokha et aussi à Aden.

L’Arabie saoudite avait annoncé, il y a deux semaines, qu’elle envisageait de mener une vaste opération dans l’ouest du Yémen pour s’accaparer de la province de Hodeïda.

Les forces pro-Hadi prises pour cible dans l’ouest

Toujours à l’ouest du Yémen, les forces yéménites ont lancé, ce dimanche, un missile sur les troupes du président démissionnaire yéménite Abed Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition saoudo-US.

Le missile balistique de type Qaher 2M s’est abattu sur les attroupements des mercenaires de la coalition sur le front de la côte ouest, et plus précisément dans la province de Taez, a indiqué la chaîne yéménite al-Massirah.

Six soldats saoudiens tués

Samedi, plusieurs mercenaires de la coalition avaient été liquidés et blessés suite à l’avortement de leur offensive à Asir (sud ouest de l’Arabie).

Dans ce contexte, l’agence d’information officielle saoudienne (SPA) a reconnu la mort de six soldats saoudiens dans les secteurs de Jizane et Najrane (sud de l’Arabie). SPA n’a pas donné de détails sur la date ou les circonstances de ces décès.

Un drone yéménite vise un aéroport saoudien

Peu auparavant, un drone l’armée de l’air yéménite a visé l’aéroport régional d’Abha, au sud de l’Arabie.

L’unité de drones de l’armée de l’air yéménite a mené plusieurs attaques contre l’aéroport d’Abha dans la province d’Assir, a précisé AlMasirah. Et d’ajouter : tous les vols ont été annulés suite à cette attaque.

L’armée yéménite n’a communiqué aucun détail sur le drone utilisé, mais il pourrait s’agir d’un Qasef-1 de fabrication locale.

Les attaques de drones de l’armée yéménite ont débuté lors de la quatrième année de l’offensive militaire saoudo-US contre le Yémen. Elles ont notamment ciblé le sud du royaume, qui prétend à chaque fois avoir identifié et détruit ces appareils.

Bombardement contre Sanaa et Saada

Et puis en plein mois béni de Ramadan, les chasseurs de la coalition ont bombardé samedi à plusieurs reprises Sanaa et Saada, tuant et blessant de nombreux civils.

Les chasseurs saoudiens ont visé, samedi soir, plus d’une fois, une station-service à Sanaa. Cinq civils ont été tués et 14 autres blessés, selon la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen. La station de la Yemen Oil Co. (YCO) a été touchée lors d’une série de frappes aériennes juste avant la rupture du jeûne musulman du ramadan, ont affirmé des témoins, cités par l’AFP.

Les avions de combat de la coalition ont, en outre, bombardé, samedi après-midi, la ville de Saada dans le nord du Yémen. Trois enfants ont été tués et 15 autres personnes blessées.

8,4 millions de personnes « au bord de la famine »

La guerre saoudo-US contre le Yémen a fait près de 10.000 morts et plus de 55.000 blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé. Plus de 2.200 autres personnes sont mortes du choléra, alors que le Yémen est le théâtre de « la pire crise humanitaire du monde », selon les Nations unies.

Dans une déclaration publiée jeudi, le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Mark Lowcock, s’est déclaré « extrêmement inquiet ».

Le Yémen, a-t-il dit, compte 8,4 millions de personnes « au bord de la famine » et, « si la situation ne s’améliore pas, dix millions de personnes supplémentaires rejoindront cette catégorie d’ici la fin de l’année ».

