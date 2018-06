Dans un livre de mémoires publié mardi, le conseiller principal de l’ex-Président américain Barack Obama, Ben Rhodes, a dévoilé quelques détails intéressants sur la visite d’une délégation officielle américaine en Arabie Saoudite en 2009: les Saoudiens leur ont offert des valises remplies de bijoux.

Les autorités saoudiennes ont offert aux assistants du Président Obama plusieurs valises contenant des bijoux valant des dizaines de milliers de dollars lors de la visite d’une délégation américaine au Royaume, a annoncé Ben Rhodes, conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’ancien président américain, dans son livre intitulé «The World as It Is» («Le monde tel qu’il est»).

Selon le conseiller, après que l’avion de la délégation a atterri en Arabie Saoudite en juin 2009, les responsables américains ont été emmenés à ce qu’il décrit comme «des logements identiques au milieu du désert» dans un complexe appartenant à la famille royale, précise The Guardian.

«Quand j’ai ouvert la porte de mon logement, j’ai trouvé une grosse valise», écrit-il dans le livre. «Il y avait des bijoux à l’intérieur».

Le conseiller a pensé que c’était un pot-de-vin lui étant destiné, parce qu’il écrivait un discours pour le Président qu’il devait livrer au monde musulman lors de son prochain arrêt au Caire. Toutefois, M. Rhodes a appris plus tard que d’autres membres de la délégation de la Maison-Blanche avaient reçu des cadeaux similaires.

«Nous avons tous reçu des valises pleines de bijoux», a déclaré M. Rhodes au journal, ajoutant qu’ils ont tous remis ces cadeaux précieux à l’Office of Protocol, qui gère de telles situations.

Dans sa valise, il y avait une paire de boutons de manchette en argent, une montre pour homme et une pour femme, un stylo en argent et un ensemble de bijoux en diamants comprenant des boucles d’oreilles, une bague et un bracelet d’une valeur totale estimée à 5.405 dollars. Des cadeaux similaires d’une valeur maximale de 9.000 dollars avaient été offerts à 13 autres membres de la délégation américaine.

Selon des rapports précédents, le roi saoudien de l’époque, Abdallah, a remis à la Première Dame Michelle Obama des bijoux de rubis et de diamants d’une valeur de 132.000 dollars, ainsi que des cadeaux coûteux au Président et à leurs deux filles. Ces cadeaux ont également été remis à la National Archives and Records Administration, comme l’exige la loi américaine.

Source: Sputnik