La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé avoir tiré ce lundi 6 mai « des dizaines de roquettes » contre le QG du commandement israélien de la division du Golan (210), en représailles à une frappe israélienne contre l’est du Liban.

Les combattants du Hezbollah ont lancé « des dizaines de roquettes Katioucha » visant « le quartier général de la division du Golan (syrien occupé) à la base de Nafah », a déclaré la Résistance dans un communiqué, précisant qu’il s’agissait « d’une réponse à l’attaque de l’ennemi visant la région de la Békaa ».

Pour leur part, les médias israéliens ont rapporté avoir entendu des dizaines d’explosions dans le Golan après le retentissement des sirènes dans la région.

Et d’ajouter : « au cours des dernières minutes, environ 70 missiles ont été lancés sur la région sud du Golan ».

Ils ont également indiqué que les autorités d’occupation ont demandé aux colons du Golan « de rester dans les endroits fortifiés ».

Plus tôt, l’Agence nationale d’information libanaise (ANI) a annoncé que trois personnes avaient été blessées avant l’aube dans une frappe israélienne dans l’est du pays.

« Des avions militaires ennemis ont lancé une frappe vers 01H30 sur une usine à Sifri, blessant trois civils et détruisant le bâtiment », a indiqué l’agence.

Sifri est située dans la vallée de la Békaa, près de la ville de Baalbek.

2 soldats tués à Metulla

La Résistance islamique a lancé lundi une attaque aux drones kamikazes contre un attroupement des soldats ennemis israéliens au sud de la colonie frontalière de Metulla, détruisant et endommageant leurs véhicules et entrainant des morts et des blessés dans leurs rangs.

Les médias israéliens ont annoncé la mort de deux soldats et la blessure de deux autres, dont un dans un état critique suite à cette attaque.

Pour l’armée d’occupation, l’opérations à Metulla est la plus douloureuse (au niveau des tués et des blessés) menée par le Hezbollah depuis le début de la guerre.

Rappelons que depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l’armée d’occupation israélienne au Hezbollah qui mène des opérations en soutien aux Palestiniens et à sa Résistance à Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre le Liban.