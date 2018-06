Les mercenaires de la coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite et les Etats-Unis ont essuyé de lourdes pertes ces dernières heures, lors d’une contre-attaque menée par les forces de Comités populaires d’Ansarullah et de l’armée yéménite dans la province de Hodeyda. Alors que le sud saoudien essuie de plus en plus de raids qui touchebt désormais ses villes.

50 mercenaires tués à Hodayda



Selon une source proche d’Ansarullah et de l’armée, 50 mercenaires pro-Riyad ont été tués et des dizaines d’autres blessés, le samedi 9 juin, dans le cadre d’une opération destinée à nettoyer la localité d’al-Jah dans la province d’al-Hudaydah.

Alors que les combats font rage dans les villages qui l’entourent, selon le correspondant de la télévision libanaise satellitaire al-Mayadeen Tv.

Depuis un mois, les militaires saoudiens et émiratis ont lancé une opération d’envergure dans le but d’occuper le port yéménite d’al-Hudaydah qui est d’ailleurs la principale voie pour l’acheminement de l’aide humanitaire vers le Yémen. Leur opération s’est soldée par une échec dans cette ville portuaire de 250 mille habitants

Les portes de l’enfer et des officiers tués

Le 2 juin dernier, le ministre yéménite de la Défense du gouvernement du salut, pro Ansarullah, le général de division Mohamed Nasir al-Atifi avait mis en garde les forces de la coalition que « les portes de l’enfer seront ouvertes sur les agresseurs ».

Ces dernières heures, rapporte Press TV, des sources yéménites ont fait part de la mort d’un commandant militaire de la coalition saoudienne sur la côte occidentale du Yémen, le commandant de la 5e brigade de l’armée saoudienne qui a été abattu par les forces de l’armée et d’Ansarullah à al-Hudaydah.

Il est également question de la mort d’un commandant de bataillon des forces pro Hadi , le colonel Redwane Al-Odayni dans la province de Taez au sud du Yémen. Selon al-Mayadeen tv , il a succombé le samedi soir lors d’une embuscade armée qui lui a été tendue dans la région Al-Joumhouri au sud de la ville de Taez. Dans cette province, une tentative d’avancée des forces pro Hadi dans un village situé à l’entrée sud de la ville a été avortée. Elle était pourtant couverte par des raids de l’aviation de la coalition.

Le sud de l’Arabie touché

La région frontalière entre le Yémen et l’Arabie saoudite et les régions saoudiennes du sud sont désormais touchées par la guerre dans la contrattaque yéménite contre l’offensive saoudienne. Elles ont connu une hausse des opérations militaires d’Ansarullah et de l’armée.

Une source militaire yéménite a rapporté que plusieurs membres de la Coalition saoudienne ont été tués et faits blessés lorsque leur véhicule a été détruit en avançant en direction d’un repaire de l’armée et d’Ansarullah à proximité du passage frontalier Alab. En outre, un soldat saoudien a été tué par un sniper dans la ville al-Rabouaa, dans la province saoudienne frontalière d’al-Assir.

En outre, il est question d’une attaque d’Ansarullah contre la ville de Jizane au cours de laquelle 3 personnes ont péri.

Alors que la version officielle saoudienne rend compte de 3 civils tués, la version d’Ansarullah assure pour sa part avoir visé des tranchées militaires de l’armée saoudienne dans la région Al-Sawdat et l’école al-Khachal.

Contexte

Depuis 2015, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et d’autres pays arabes sont intervenus militairement au Yémen, pour imposer le président controversé Abed Rabbo Mansour Hadi , proclamé comme président soutenu par la Communauté internationale, alors que son mandat était terminé et il a été chassé de la capitale Sanaa.

Soutenue par les États-Unis, Israël et en dépit d’un blocus terrestre, maritime et aérien, Riad et Abu Dhabi et par derrière Washington n’arrivent pas à la gagner. Cette guerre a laissé plus de 14 000 morts et des dizaines de milliers de blessés, sans oublier des millions de déplacés, et la famine et le choléra.

Sources: Al-Mayadeen TV; Press TV; AFP.