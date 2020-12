Le président de la République islamique d’Iran s’est exprimé, lundi 14 décembre, sur les questions régionales et internationales et en particulier sur l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA), et ce lors d’une conférence de presse en présence des journalistes iraniens et étrangers.

Le président Rohani a souligné: « Le gouvernement ne permettra à personne de retarder la levée des sanctions même d’une heure ni d’une minute. Les sanctions doivent être levées, c’est le droit légitime du peuple iranien. Les États-Unis doivent revenir à leurs engagements antérieurs, et nous avons dit à maintes reprises que si tout le monde revient à ses engagements, nous respecterons pleinement nos engagements. »

« La guerre économique de Trump a échoué. Le monde entier reconnaît que les Etats-Unis ont perdu cette guerre. Le monde entier fait pression sur les États-Unis pour qu’ils reviennent au JCPOA et pour que cet accord redevienne actif. L’un des grands succès du gouvernement actuel est d’avoir empêché, de toutes ses forces, la destruction du JCPOA. », a ajouté le chef du gouvernement iranien.

« Nous ne voulons pas dire que le JCPOA est parfait. Il peut y avoir des défauts dans cet accord, mais c’est un accord historique très important dans l’histoire de l’Iran, et il est certainement sans précédent. Je ne connais pas dans l’histoire de cette région d’exemple pareil où un pays négocie avec les six grandes puissances mondiales et réussisse, au moins relativement, dans ses objectifs. », a précisé M.Rohani.

En qualifiant de positif le bilan de son gouvernement, le président Rohani a conclu: « Notre promesse au peuple iranien était la modération, une interaction constructive avec la communauté internationale, la levée des sanctions imposées contre le peuple iranien et faire reconnaître le droit de l’acquisition de l’énergie nucléaire en tant que droit légal du peuple iranien. Maintenant nos activités nucléaires sont totalement légales dans le cadre du Conseil de sécurité de l’ONU. »

Source: Avec IRNA