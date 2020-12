Les forces de Sanaa ont abattu un drone de combat et de reconnaissance de type CH4 dans le district de Medghal al-Jaddane, dans le gouvernorat de Ma’reb (Ma’rib), au centre du Yémen.

« L’appareil a été abattu au moyen d’un missile approprié, dont la nature n’a pas été dévoilé », a indiqué le général Yahia Sarii, le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée et des combattants volontaires des comités populaires de l’organisation Ansarullah.

« Il effectuait une mission offensive dans le district de Medghal », a-t-il ajouté sur Twitter.

Selon le site web de la télévision yéménite pro houthie al-Massirah, le drone CH-4 est considéré comme le plus puissant en termes de capacité de charge et d’efficacité aéronautique. Il est capable d’exécuter des tâches, notamment de surveillance du champ de bataille, de collecte d’informations et de réalisation d’opérations militaires dans un espace aérien restreint, afin de pouvoir diriger des frappes précises sur des cibles fixes ou mobiles à basse vitesse sur le sol.

L’avion sans pilote CH-4 peut lancer des attaques sur des cibles au sol à l’aide de missiles à une hauteur de plus de 5 000 km.

Toujours selon al-Massirah, les forces de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite contre le Yémen ont violé durant ces 24 dernières heures 121 fois le cessez-le-feu.

Son aviation a effectué 2 raids dans la province de Hajat au nord du Yémen, un raid dans le district Mahiliyat au sud de la province de Ma’reb, un raid contre la zone frontalière de Majazé, entre le district Bakem au nord du gouvernorat de Saada, foyer des Houthis, et la province saoudienne frontalière de Assir.

Dans la province de Ma’reb, où les forces de Sanaa assiègent sa capitale éponyme, une énorme explosion a été entendue dans le camp militaire Tadawine. Située à l’est de Ma’reb, c’est le dernier camp entre les mains des forces de la coalition saoudienne. Celui de Mass, le plus grand et le plus stratégique ayant été conquis par les Houthis le 21 novembre dernier, après des combats féroces contre les forces du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi et les miliciens du parti al-Islah, d’obédience Frères musulmans.

Le camp Tadawine avait, la semaine passée, fait l’objet d’un bombardement balistique qui a coûté la vie à des officiers saoudiens.

Selon M. Sarii, les « forces de l’offensive saoudienne sont désormais dans leur dernière phase, après avoir essuyé des revers successifs contre l’armée et les comités populaires sur plusieurs fronts ».

Source: Médias