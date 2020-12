Un centre de réadaptation pour personnes handicapées a été fortement endommagé par un bombardement israélien ayant visé, dans la nuit de vendredi à samedi 26 décembre la bande de Gaza.

La défense civile a contrôlé un incendie qui a éclaté suite à l’agression israélienne contre le quartier Al Tuffah. Deux personnes, dont une fillette de 6 ans, blessées ont en outre été secoures par les urgences médicales.

Dans ce contexte, le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a qualifié « d’agression barbare les raids israéliens qui ont terrifié les civils et dont les éclats d’obus ont endommagé un hôpital pour enfants et un centre pour handicapés », ont rapporté les médias palestiniens.

Et d’assurer : « ce crime ne brisera pas la volonté du peuple palestinien mais augmentera sa détermination et son attachement à ses droits et a sa lutte légitime ».

Côté israélien, l’armée d’occupation a prétendu avoir frappé trois installations du Hamas dans la bande de Gaza.

Auparavant, des sirènes d’alerte avaient retenti dans la ville portuaire d’Ashkelon (sud) et dans les zones entourant l’enclave palestinienne sous blocus israélien depuis plus d’une décennie, avait indiqué l’armée d’occupation dans un communiqué, cité par l’AFP.

« Deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers les territoires (occupés) », avait indiqué l’armée d’occupation sans faire état de dégât ou de blessé.