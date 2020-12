Un expert irakien des questions sécuritaires a mis en garde contre « le danger que représentent les projectiles lancés de temps à autre depuis l’ambassade américaine à Bagdad, projectiles à l’action radioactive qui menacent la vie des civils dans diverses régions».

« Les munitions utilisées par les forces américaines contiennent souvent une matière radioactive et de ce fait, causent des dommages graves dans les zones où ils sont lancés », a souligné Amir Abdel Monem al-Saaedi Dans une interview accordée au site d’information Al-Maalomah.

L’expert irakien a expliqué : « Des entraînements et formations militaires ont lieu régulièrement à l’intérieur des bases sous contrôle des forces américaines, notamment à l’ambassade des États-Unis dans la zone verte de Bagdad. Des éclats d’obus lancés par l’activation du système de DCA installé dans cette ambassade vers les zones environnantes représentent un danger sérieux pour les habitants de Bagdad. »

D’après l’expert irakien, des systèmes de défense anti-aérienne de ce type ne doivent pas, en principe, être déployés dans les zones d’habitation et il est indispensable que le gouvernement irakien trouve une solution à ce problème.

M. Saaedi a évoqué la nécessité pour les responsables irakiens concernés surtout dans le secteur de la santé de se focaliser sur cette question. « Ces types d’équipements militaires ne doivent être installés que dans les endroits déterminés, et la partie américaine doit s’engager à utiliser d’autres sortes de munitions et d’équipements et éviter de mettre en danger la santé des citoyens irakiens », a ajouté l’expert irakien des questions sécuritaires cité par Al-Maalomah.

Dans leur ambassade à Bagdad, qui ressemble plutôt à une base militaire qu’à un site diplomatique, et selon de nombreux observateurs, les États-Unis ont déployé une batterie de DCA qui est activée de temps en temps sous prétexte de réagir à des tirs de roquettes que personne n’a jusqu’ici revendiqués.

Les Américains seraient-ils tentés par « irradier » les Irakiens qui exigent leur retrait ? Une chose est sûre : les USA ont largement eu recours entre 2003 et 2010 aux bombes à l’uranium appauvri.

30 terroristes arrêtés

En outre, le responsable des communications des Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) d’Irak, sur l’axe du nord, Ali al-Hosseini, a révélé que 30 terroristes ont été arrêtés dans les deux provinces de Salaheddine et Kirkouk, grâce à la coopération de leurs proches et de certains membres de tribus locaux.

« Des membres de tribus, des proches et des membres de familles de terroristes recherchés ont fourni aux forces sécuritaires et aux Hachd al-Chaabi des informations permettant d’identifier et d’arrêter 30 d’entre eux», a-t-il déclaré au site d’information Al-Maalomah.

Dans la province d’al-Anbar, aussi, un responsable sécuritaire au sein du commandement des Hachd a fait part de l’arrestation de deux terroristes de Daech qui cherchaient à entrer dans la ville de Falloujah. « Les deux individus sont accusés d’implication dans les attaques terroristes contre les unités militaires participant aux opérations de libération des villes et villages irakiens ».

Bombardement de 4 positions de Daech

Par ailleurs, Moustafa Mohammad, le responsable des Hachd al-Chaabi dans la province de Diyala, a déclaré à Al-Maalomah que la force aérienne de l’armée irakienne a bombardé quatre positions de Daech aux profondeurs des vergers du village Um al-Hanta au nord-est de Baakouba. Des dégâts considérables ont été occasionnés au cours de cette attaque censée empêcher les éléments de Daech de s’enfuir.

Et à Kirkouk, chef-lieu de la province homonyme, une bombe a explosé mardi soir sans provoquer de pertes en vies humaines, selon le site d’information Shafaq.

Source: Avec Press Tv