Fidélité et loyauté à la mémoire des commandants martyrs, a été la première recommandation donnée par le secrétaire général du Hezbollah dans son discours télévisé du dimanche 3 janvier, à l’occasion de la célébration du martyre du chef de la force al-Qods des gardiens de la révolution le général Qassem Soleimani tué dans un raid américain le 3 janvier 2020, aux côtés du chef-adjoint du Hachd al-Chaabi Abou Mahdi al-Mohandes, et de 10 de leur compagnons iraniens et irakiens.

Selon son éminence, il faut faite preuve de loyauté, de fidélité et de gratitude à l’égard de ces commandants martyrs et de tous les autres martyrs de l’Axe de la résistance, « une fidélité qui est la garantie de la poursuite de leur voie … et une gratitude que Dieu lui-même récompense en accordant la victoire ».

Selon lui, « cette loyauté envers le sang de ces martyrs nous inculque d’éviter de mettre sur le même pied d’égalité les bourreaux et les victimes et nous incite à distinguer les amis, des ennemis et de ceux qui restent neutres ». Une équation qui vaut selon lui pour tous les pays de l’Axe.

Il a dit :

«La loyauté est une valeur innée, morale, religieuse et unanime. Sachez qu’en étant loyaux, les bienfaits de cette loyauté revient à celui qui est loyal. Les martyrs n’ayant nullement besoin de cette loyauté. En étant loyaux pour nos martyrs qui nous ont défendus, se sont sacrifiés pour nous et qui ont porté la responsabilité de nos causes, cette loyauté est inculquée à nos enfants et constitue par conséquence une continuité dans l’avenir ».

Selon S. Nasrallah il faut surtout vouer loyauté à haj Soleimani qui était présent sur tous les théâtres de l’Axe de la résistance

« Il ne faut jamais renier leurs contributions et il faut reconnaitre leurs bienfaits, il faut aussi les mémoriser et rappeler leurs sacrifices et exploits. Il faut honorer ces martyrs, il faut les remercier pour leurs sacrifices, publiquement.

Merci Haj Qassem Soleimani et merci Abou Mahdi al-Mohandes et merci à tous les martyrs et à tout ce qu’ils représentent et pour tout ce qu’ils ont offert à nos peuples et nos causes…

Dieu qui n’a pas besoin de nous nous demande pourtant de le remercier et nous dit que si on Le remercie, Il nous le rendra par nous accorder la victoire…

Le remerciement pour les bienfaits des autres a des effets très importants : la fidélité, la sincérité et la reconnaissance de faveurs accordées par les autres encourageront ces derniers à être plus aptes à agir, plus enthousiastes, plus courageux, plus chevronnés…

Dès les premières heures qui ont suivi ce martyre et jusqu’à aujourd’hui, nous observons sans cesse des scènes importantes de fidélité et de loyauté.

En République islamique d’Iran, nous avons vu les réactions populaires après l’évènement, l’affluence des gens vers les places et les rues et leur participation massive aux obsèques des martyrs qui ont été les obsèques les plus importantes dans l’histoire de l’humanité ou l’une des plus importantes. Ceci est certes l’expression de la fidélité et de la gratitude…

Chez les Iraniens, on a vu cela à tous les niveaux, dans toutes les régions, chez le pouvoir, chez les responsables, chez le guide suprême l’imam Khamenei, chez le peuple, ils ont présenté toutes les formes de respect à la mémoire des martyrs et leur ont rendu un grand hommage…

L’annonce par l’imam Khamenei que Haj Qassem est un héros national, une décoration qui équivaut au titre honorifique le plus suprême en Iran montre l’hommage qui lui est rendu….

En Irak aussi, nous avons vu ces mêmes scènes de loyauté, au Yémen, an Palestine, au Pakistan, au Venezuela et dans d’autres capitales du monde…»

Evoquant les services que le martyr Soleimani et l’Iran ont rendus au Liban, sayed Nasrallah a mis l’accent sur la position à prendre par le Hezbollah en particulier:

« Au Liban nous sommes concernés de rappeler et d’accorder tous les honneurs à celui qui est resté à nos côtés, dès les premiers jours de l’invasion israélienne en 1982, lorsque l’armée d’occupation israélienne a envahi les territoires libanais et pouvait parvenir jusqu’en Syrie. L’Iran à cette époque était occupé dans sa guerre imposée, mais l‘imam Khomeiny n’a pas accepté de renoncer au Liban et il a envoyé une haute délégation des Gardiens de la révolution et de l’armée iranienne à Damas où elle a rencontré des responsables syriens. Mais l’invasion israélienne s’est arrêtée dans la Békaa occidentale et la Syrie n’était plus menacée. Or quelques éléments des gardiens sont restés au Liban pour aider le Libanais, les former et les entrainer à résister a l‘invasion israélienne…

Ce sont l’Iran et la Syrie qui ont été les meilleurs soutiens au Liban

Contrairement aux autres pays arabes qui ont certes dépensés des milliards de dollars mais non pas pour défendre le Liban mais pour inciter des Libanais à batailler contre d’autres libanais

Celui qui a financé, formé, entrainé, armé et aidé les résistants au Liban est l’Iran

Et depuis l’an 2000 et jusqu’à nos jours c’est la résistance qui protège le Liban et l’aide à préserver ses droits et sa souveraineté à protéger ses ressources en hydrocarbures… »

Sayed Nasrallah a critiqué la couverture biaisée par certains médias arabe, dont la chaine de t6lévision saoudienne Al-Arabiyat qui a déformée les récentes déclarations de la force aérienne des Gardiens de la révolution Amir-Ali Hajizadeh .

« Alors qu’il avait dit que les armes de l’Iran sont à la disposition de ceux qui font face sur les premières lignes de front à Israël, ces médias qui n’ont rien d’autre à faire que de déformer les faits ont mis en titre qu’il avait dit que les missiles de Gaza et du Liban sont à notre disposition pour défendre l’Iran et affronter Israël. »

Il a ajouté :

« Il est certes vrai que le Liban est sur les premières lignes du front et ce depuis 1948. A la différence que durant de longues décennies, il était une victime continue des frappes israéliennes. Mais aujourd’hui la situation est entièrement différente,…il a imposé une force de dissuasion à Israël.

Sachez que si certains s’intéressent au Liban de par le monde, c’est à cause de cette résistance, de ses missiles, des armements et de toute l’aide accordés par l’Iran et par haj Soleimani. »

En outre, le numéro un du Hezbollah a donné une autre définition de la loyauté :

« La loyauté est de ne pas mélanger entre l’ennemi qui usurpe nos terres et viole nos droits, et celui qui nous accorde toute l’aide dont on a besoin et nous apporte tout le soutien nécessaire…

Nous ne pouvons mettre sur le même pied d’égalite celui qui nous assiste dans notre résistance, dans la libération de nos terres et celles de nos détenus dans les prisons israéliennes et puis pour imposer une force de dissuasion avec ceux qui étaient affligés par notre victoire en l’an 2000 puis dans la guerre 2006…

Les factions palestiniennes et le peuple ne peuvent mettre sur le même pied d’égalité celui qui les soutient et qui prend tous les risques pour leur procurer ce dont ils ont besoin pour se défendre et celui qui complote avec les américains et empêche l’aide envoyée ou arrête ceux qui l’acheminent…

Il en de même pour la Syrie entre ceux qui étaient partenaire dans la guerre mondiale contre elle et ceux qui accouru pour la sauver…

Il en est de même pour l’Irak,… pour l’Afghanistan, le Yémen, et les autres pays…

Il faut savoir distinguer l’ennemi de l’ami, le juste du traitre,…

Dieu a menacé ceux qui ne remercient pas les bienfaits qu’ils en seront privés

La fidélité est une condition sine qua non de la victoire… »

« Nous avons vu comment les peuples de la région ont exprimé leur fidélité durant ces derniers jours de célébration et nous devrons poursuivre cela », a-t-il conclu sur ce premier titre de son discours

Dans son deuxième titre, sayed Nasrallah a mis en exergue les conséquences de l’assassinat des deux commandants martyrs sur la situation régionale.

Il a dit :

« La puissance de l’effet de l’incident s’est manifestée dès le premier jour puis durant toute l’année qui a suivi, elle s’est répercutée sur les sentiments et sur les équations politiques et sécuritaires…

Aujourd’hui, il y a une grande inquiétude dans la région. Les israéliens ont haissé le niveau de mobilisation militaire et sécuritaire à l’approche de cette commémoration…

La région qui est en état de haute tension est sur l’expectative. Après chaque incident nous ne savons où peut être entrainée la région…

Les Américains aussi se comportent en étant sur l’expectative et avec inquiétude . Les frères en Iran supposent pour leur part que Trump pourrait préparer quelque chose d’ici la fin de son mandat

Cet incident s’impose avec force

Il y a un point très important lié à ce que croient penser certains Libanais

Concernant la riposte au martyr de Soleimani, certains pensent que l’Iran va la confier à l’un de ses amis ou de ses agents comme ils disent. L’Iran ne demande jamais ceci. C’est l’Iran qui ripostera militairement ou sur le plan sécuritaire.

L’assassinat du grand scientifique Fakhrizadeh a eu lieu dans une opération sécuritaire. L’Iran saura lui riposter militairement comme il l’a fait après la martyre de Qassem Soleimani…

Ce que les ennemis, les amis et les chroniqueurs devraient savoir c’est que l’Iran n’est pas faible. Il sait riposter le moment propice et avec les moyens convenables.

Certains comparent l’Iran à leurs amis régionaux, ceux que votre maitre américain décrit en disant qu’ils n’ont que de l’argent et si nous ne les défendons pas ils seront obligés de parler le persan en deux semaines

C’est pour cela qu’ils ont besoin des USA, des takfiristes et des mercenaires pour défendre leurs frontières et leur trône…

Quant à l’Iran, il est puissant et n’a pas besoin de l’aide de ses amis ni de ses alliés ».

Dans la troisième partie de son discours, le chef de la résistance libanaise a évoqué la réaction de cette dernière et l’Axe à la perte du général Soleimani

« L’Axe de la résistance a pu absorber cette frappe très grave. La perte est certes bien grande, il faut l’avouer.

Les USA ainsi que leurs amis ont supposé qu’en tuant Soleimani, la situation se dégradera en Irak, Qassem Soleimani ayant été le trait d’union entre les différents protagonistes de l’Axe

D’après notre culture, sachez que nous savons transformer les menaces en opportunités et comment transformer l’effusion de sang par injustice en leitmotiv pour poursuivre la voie, pour persévérer, avec des sentiments plus passionnés, et un sens de responsabilité encore plus aiguisé.

Je dis aux Américains, aux Israéliens et à tous les membres de leur axe, que vous ne gagnerez rien à tuer nos dirigeants et nos peuples… L’imam Khomeiny ne disait-il pas : « Plus vous nous tuez, plus nos peuples seront éveillés ». Une phrase que sayed Abbas Moussaoui se plaisait à répéter d’ailleurs. Nous avons vu comment le sang de sayed Abbas a fleuri après son martyre en renforçant la résistance au Liban. Alors qu’ils pensaient qu’en le tuant, ils allaient l’affaiblir…

Lorsque vous tuez nos dirigeants nous devenons plus entêtés, plus responsables, plus persévérants pour pallier à leur perte et poursuivre leur voie…

Ceux qui misent que les assassinats, le blocus et les voiture piégées pour nous vaincre vivent dans l’illusion… »

Dans son 4ème titre, sayed Nasrallah a souligné que pour le Hezbollah et l’Axe de la résistance, Qassem Soleimani est « un héros mondial»

« C’est un héros mondial et un symbole du sacrifice, de la fidélité et de la défense des opprimés, de tous les opprimés, musulmans et non musulmans. Haj Soleimani n’a pas seulement défendu les chiites mais aussi les sunnites, les chrétiens, jusqu’au Venezuela et tout peuple opprimé. »

Selon lui, les caractéristiques dont jouissait le martyr, sont les mêmes que ceux des commandants martyrs à l’instar d’Imad Moughniyeh et de Moustafa Badreddine, et illustrent sapropension à être « un symbole et un héros mondial ». « D’autant qu’il était présent sur toutes les scènes ».

Indiquant que ce qui est connu de Soleimani est minime par rapport à ses contributions et aux sacrifices qu’il a consentis, sayed Nasrallah a insisté qu’ils seront dévoilés le moment propice

Dans la dernière partie de son allocution sayed Nasrallah s’est arrêté sur l’avenir et la continuation du chemin

Il a souligné :

«Les conséquences de cet assassinat sont d’une grande importance ; en tête, la nécessité d’expulser les Etats-Unis de la région. Ceci est dû à la gravité de cet incident qui revêt une portée historique considérable.

Alors que les Américains font tout pour rester dans la région. Ils ont inventé Daech, pour ce faire. C’est l’administration d’Obama qui l’a fait.

Je me rappelle à ce sujet quelque chose de drôle

À cette époque, les médias du golfe ont prétendu qu’il y a eu une rencontre entre Qassem Soleimani, Ben Laden et moi, et que nous avons décidé ensemble de créer Daech.

Alors que tout le monde sait très bien, dont Trump et même Clinton que ces sont les Etats-Unis qui ont créé Daech. Le tout pour justifier leur retour dans ce pays après avoir été contraint de le quitter »

Signalant que depuis l’assassinat, les appels en faveur du retrait des troupes américaines se sont multipliés, il a évoqué entre autres les manifestations irakiennes après le martyre des deux commandants chefs et qui ont été le plus énormes de l’Irak, manifestations qui ont réclamé haut et fort le retrait des forces américaines. Par la suite, il y a eu le vote au Parlement irakien à la majorité en faveur de ce retrait, ainsi que les deux messages qui ont été envoyés par l’ancien gouvernement au commandement des forces américaines

« Cet incident a mis les USA sur les rails de leur sortie de la région », a-t-il affirmé

A propos du châtiment équitable à ceux qui ont commandité et exécuté l’assassinat des commandants martyrs, sayed Nasrallah estime qu’il en incombe aux Iraniens pour Qassem Soleimani et aux Irakiens pour Abou Mahdi et à toute personne libre qui veut que justice soit rendue

Pour finir, sayed Nasrallah a insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre Daech qui fait l’objet de tentatives de résurrection.

Il a poursuivi qu’il fallait aussi persévérer pour la libération de la Palestine et des lieux sacrés et de soutenir le peuple palestinien. »

Il a terminé en donnant un conseil à ceux qui pensent qu’en ayant recours aux blocus et aux sanctions, ils feront plier le Hezbollah.

« Les Américains font tout pour placer le Hezbollah sur les listes terroristes dans des pays que personne ne connait et comme d’habitude c’est Mike Pompeo qui sort pour l’annoncer. Cela fait partie de la guerre psychologique destinée à nous faire plier…

A la base de notre culture, nous croyons sincèrement que tout est entre les mains de Dieu que nous adorons et Dont nous sommes les soldats. Quand bien même vous nous assiégez de tous les côtés, sachez que nous ne le ressentons nullement. Pour nous, nous avons les terres, les montagnes, les vallées, les fleuves, les mers, les sept cieux, l’orage et l’éclair… ce que nous sentons sincèrement c’est que c’est vous qui êtes assiégés. ».

Et Sayed Nasrallah de conclure son discours : « celui qui adore Dieu ne ressentira jamais qu’il est assiégé… Votre bataille est perdue d’avance… Ni le blocus ni les sanctions ne feront plier le Hezbollah… Plus vous nous tuerez, plus nos peuples s’éveilleront ».

Source: Al-Manar