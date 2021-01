Selon le journal israélien Yediot Ahronot, citant une source israélienne haut-placée, le règlement du conflit qui a duré trois ans entre l’Arabie saoudite et le Qatar pourrait conduire à la normalisation des relations entre ce dernier et Israël.

Des délégués israéliens se seraient rendus au Qatar plusieurs fois ces derniers mois d’une façon indirecte, pour ne pas irriter l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les émirats et l’Egypte qui avaient rompu leurs liens avec Manama, a avancé cette source. Selon laquelle, malgré les bonnes relations entretenues entre cette dernière et le Hamas à Gaza et l’Iran, le prince cheikh Tamim ben Hamad ne considèrent pas les relations avec les israéliens comme un problème, ainsi que ses proches.

Israël a développé ces dernières années des liens étroits avec l’émissaire qatari dans la bande de Gaza Mohamad al-Amadi, a-t-elle ajouté, selon la tradution du site web de la télévision libanaise d’informations al-Mayadeen Tv.

« L’accord entre le gouverneur du Qatar et le prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane en fonction duquel les frontières terrestre maritime et aérienne ont été ouvertes devrait permettre aux Israéliens qui visitent le Golfe de se rendre au Qatar, en a déduit pour sa part le journal israélien.

Le 16 septembre dernier, le ministre qatari des Affaires étrangères avait assuré que son pays n’allait pas rejoindre les Etats du golfe dans le processus de normalisation des relations avec l’entité sioniste, jusqu’à ce que le conflit avec les Palestiniens soit résolu.

Le ministère avait aussi précisé que l’essence du conflit n’a rien à voir avec la normalisation et ne peut en conséquence pas être la solution. Sans préciser davantage.

Alors que les initiatives de paix arabes proposaient le règlement du conflit avec les Palestiniens comme étant une condition préalable a la normalisation des liens avec l’entité sioniste, Tel Aviv, avec l’aide de Washington ont pu renverser la donne, en faisait croire que la normalisation devrait passer avant.

Pour les observateurs, ce n’est qu’une nouvelle manipulation qui n’aboutira jamais au règlement du conflit, d’autant que l’entité sioniste continue la colonisation des territoires palestiniens de 1967, à l’est de Jérusalem al-Qods et en Cisjordanie occupés. Compromettant plus que jamais un Etat palestinien viable.

Source: Médias