Le Congrès américain a rejeté, mercredi 6 janvier, une première objection à la certification de la victoire de Joe Biden, quelques heures après l’intrusion violente de partisans pro-Trump au Capitole.

Le Sénat a décidé, à une écrasante majorité de 93 voix contre 6, de ne pas donner suite aux objections d’élus républicains visant les résultats de l’élection présidentielle dans l’Etat de l’Arizona.

Quelques minutes plus tard, la Chambre des représentants a à son tour écarté l’objection à 303 voix contre 121, franchissant un pas de plus vers la certification des résultats de l’élection présidentielle.

Conformément à un processus ultra-codifié, les deux chambres s’étaient séparées pour débattre de la question.

Le Congrès des Etats-Unis a ainsi suspendu en urgence la session destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Les deux chambres, Sénat et Chambre des représentants, ont été placées en confinement et les parlementaires ont reçu la consigne d’enfiler des masques à gaz et de s’allonger au sol, selon des élus.

Des manifestants ont pénétré dans les deux chambres ainsi que dans la rotonde du Capitole, où du gaz lacrymogène a été utilisé.

Le président sortant, qui refuse de concéder sa défaite, avait appelé ses partisans à défiler à Washington en marge de cette séance protocolaire.

4 morts autour du Capitole

Une femme est morte mercredi après avoir participé au coup de force dans l’enceinte du Congrès, a annoncé le chef de la police de Washington.

«Des agents en uniforme de la police du Capitole les ont affrontés et, à un moment, l’un d’eux a fait usage de son arme de service» et l’a touchée, a-t-il déclaré lors d’une conférence. Elle a été déclarée morte après son transfert à l’hôpital.

La police de Washington a déclaré qu’outre la femme morte par balle dans l’enceinte du Capitole, trois autres personnes sont décédées suite à «des urgences médicales» durant la manifestation des partisans de Trump. Pour l’instant, on sait seulement qu’il s’agit d’une femme et des deux hommes.

La police a également procédé à 52 interpellations, dont 26 dans l’enceinte du Capitole.

Facebook et Twitter bloquent Trump

Suite aux violences au Capitole, Facebook a temporairement suspendu le compte de Donald Trump. «Nous avons déterminé deux infractions à nos règles sur la page du président Donald Trump qui débouchent sur une suspension de 24 heures, ce qui signifie qu’il perd la capacité de poster sur la plateforme pendant cette période», a expliqué Facebook sur Twitter.

Facebook avait déjà supprimé une vidéo où le républicain appelait les manifestants à «rentrer chez eux» mais où il déclarait aussi sans preuves que l’élection avait été «volée».

Twitter a, pour sa part, supprimé des tweets de Trump, bloqué son compte pour douze heures et l’a menacé de suspension permanente, des mesures sans précédent.

Obama: une «honte» mais pas une «surprise»

En réaction à ces violences plusieurs dirigeants américaines ont fermement condamné l’attitude du président sortant. L’ex-président Barack Obama a estimé que les violences qui ont eu lieu au Capitole étaient «une honte», mais pas une «surprise» vue l’attitude de Trump et des républicains.

«L’histoire se souviendra des violences aujourd’hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l’issue d’une élection, comme un moment de déshonneur et de honte pour notre pays», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Bill Clinton: une «attaque sans précédent» contre les institutions

L’ancien président Bill Clinton a lui aussi regretté l’«attaque sans précédent» contre les institutions.

«Cette attaque a été nourrie par plus de quatre années de politique empoisonnée (…). La mèche a été allumée par Donald Trump», a accusé l’ancien chef d’État démocrate.

Bush: Une «république bananière»

De son côté, l’ancien président américain George W. Bush a critiqué l’attitude de certains responsables républicains ayant selon lui alimenté l’«insurrection» au Capitole, mercredi, digne d’une «république bananière».

«Les résultats d’élections ne sont ainsi contestés que dans les républiques bananières — pas dans notre république démocratique», affirme-t-il dans un communiqué.

«Je suis consterné par le comportement irresponsable de certains dirigeants politiques depuis l’élection et par le manque de respect montré aujourd’hui à l’égard de nos institutions, de nos traditions et de nos forces de l’ordre», a-t-il encore souligné.

