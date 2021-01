Le site d’information arabophone Arabs48 des territoires palestiniens de 1948, a publié le rapport de l’armée d’occupation israélienne dans lequel elle a diffusé les chiffres de l’an 2020 sur les attaques militaires qu’elle a perpétrées et celles qu’elle a subies dans la bande de Gaza assiégée, en Cisjordanie occupée et en Syrie.

Selon le rapport, elle aurait attaqué près de 300 cibles dans la bande de Gaza et environ 50 cibles en Syrie au cours de l’année 2020.

En revanche, rapporte le rapport, 176 obus et roquettes ont été tirés depuis la bande de Gaza sur les territoires palestiniens occupés par ‘Israël’, dont 90 ont atterri dans des zones ouvertes. Le «Dôme de fer» en a intercepté 80 avant qu’ils ne tombent dans les zones peuplées israéliennes.

En outre, l’armée d’occupation israélienne a arrêté dans 38 tentatives des Palestiniens qui tentaient de contourner la barrière de sécurité entourant la bande de Gaza. Ses forces ont découvert un seul tunnel qui s’étendait de la bande de Gaza au territoire palestinien occupé.

Par ailleurs, le rapport fait remarquer que 1.500 affrontements ont eu lieu en Cisjordanie occupée, y compris lorsque des jeunes Palestiniens lançaient des pierres sur les forces israéliennes. Il a répertorié 30 affrontements de plus que l’année dernière.

La Cisjordanie a également été témoin l’année 2020 d’une hausse des fusillades, avec 31 contre 19 l’année dernière. Mais le chiffre des attaques au couteau ont baissé de 12 à 9. Les forces d’occupation affirment avoir saisi 541 armes et 330 couteaux.

Sur le front nord de la Palestine occupée, le rapport israélien indique que l’armée israélienne a déjoué deux attaques du Hezbollah contre ses soldats.

Selon lui, 44 kilomètres de nouvelles routes ont été pavées dans les frontières avec la Syrie et le Liban, ce qui a entravé une tentative d’opération du Hezbollah dans les hauteurs occupées du Golan syrien.

Le rapport évoque aussi que l’armée israélienne a mené 210 opérations dans les poches et 20 opérations militaires spéciales. Elle a tiré 80 obus de char aux frontières, et effectué six exercices de simulation pour ses brigades. Cinq unités militaires ont été mises en place dans le cadre du plan pluriannuel « Tanufah ».

Quant à l’armée de l’air israélienne, elle a effectué 1.400 sorties opérationnelles, plus de 400 sorties opérationnelles pour ses hélicoptères militaires et plus de 1.000 sorties pour ses avions cargo et de transport. Elle a participé à dix exercices internationaux en dehors ‘d’Israël’, dont un en Allemagne.

L’Inde était la cible la plus éloignée atteinte par les avions de combat israéliens, dans le cadre de la fourniture d’équipements militaires pour combattre Corona.

Cette année, l’armée de l’air israélienne a reçu 4 avions F35.

Pour sa part, la marine israélienne a obtenu un cuirassé militaire, tandis que les navires militaires ont parcouru 100.000 heures de navigation et les cuirassés transportant des missiles ont effectué 12.000 heures de navigation.

Le cyber-système de l’armée israélienne a mené des centaines d’opérations pour soi-disant préserver la supériorité militaire israélienne. Il a mené des centaines d’opérations de brouillage afin d’abattre de petits drones et des dizaines de cyberattaques défensives.

Force est de constater que l’armée israélienne ne signale pas le chiffre des Palestiniens qu’elle a tués, ni celui des maisons qui ont été detruites ou des arbres et oliviers qui ont été arrachés, ni celui des incursions dans l’esplanade des mosquées.

Source: Médias