L’armée iranienne a détecté un sous-marin non identifié qui tentait de s’approcher de la zone d’opérations, où elle effectuait des manœuvres dans les eaux de la mer d’Oman et sur la côte de Kanark, dans le sud-ouest de l’Iran, a rapporté le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv.

Selon le communiqué du département des relations publiques de l’armée iranienne, les avions de reconnaissance se sont vite rendus sur le lieu de détection du sous-marin. Ils lui ont lancé des appels d’avertissement et l’ont forcé à battre en retraite, escorté par les avions et les hélicoptères de l’armée iranienne.

Les sites d’informations du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) avaient déclaré que le sous-marin non identifié avait été repéré avant qu’il ne s’approche la zone d’opérations.

Pour le deuxième et dernier jour consécutif, la force navale de l’armée iranienne ont poursuivi les manœuvres baptisées Iqtidar-99, sur une vaste zone s’étendant de la côte iranienne de Makran à la mer d’Oman jusqu’au nord de l’océan Indien.

Les relations publiques de l’armée ont déclaré qu’aujourd’hui, le jeudi 14 janvier, divers types de missiles de croisière ont été tirés depuis les côtes et les navires de guerre participant aux manœuvres. Ils ont atteint leurs cibles avec précision dans le nord de l’océan Indien.

De son côté, un porte-parole des manœuvres Iqtidar -99, Hamza Ali Kawyani, a déclaré: «La force navale de l’armée bénéficie aujourd’hui de capacités élevées dans le domaine des missiles de croisière, et en possède divers modèles».

Kawiani a évoqué que des armes et de systèmes ont été utilisés dans ces manœuvres, « dont les détails ne peuvent être révélés », soulignant que toute « agression sur les frontières maritimes iraniennes sera confrontée à ces armes et missiles ».

Les manœuvres navales Iqtidar -99 ont été lancées le mercredi 13 janvier, avec la participation de différentes unités maritimes et durant lesquelles la marine iranienne a révélé l’un de ses plus grands et plus importants navires, baptisé Makran.

