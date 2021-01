La majorité des soldats américains et de leurs familles soutiennent « la fin des guerres de Washington en Irak et en Afghanistan » et optent pour « la voie diplomatique avec l’Iran », c’est ce qu’a révélé un dernier sondage organisé par les anciens vétérans.

Selon ce sondage, 44% des soldats soutiennent les négociations diplomatiques entre leur pays et l’Iran « au lieu d’une confrontation militaire », contre 9% qui se sont prononcés en faveur d’une action militaire».

Par ailleurs, 80% du public appuient la réduction du déploiement militaire américain à travers le monde, contre 6% soutenant leur maintien.

De plus, 56% des familles des recrues, selon le sondage, admettent la réduction de l’engagement militaire des forces américaines dans le monde, tandis que 68% réclament le retrait des forces américaines de l’Irak.

Toujours selon ce sondage, seulement 9% de l’opinion public US est en faveur d’une action militaire, alors que 60% de la population soutiennent la réduction du budget militaire.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen