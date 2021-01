Selon des sources bien informées citées par l’agence Reuters, les Émirats arabes unis ont signé un accord avec les États-Unis pour acheter 50 avions de combat F-35 et jusqu’à 18 drones armés.

Selon les médias israéliens, la signature de l’accord a eu lieu quelques instants avant l’investiture de Joe Biden.

Les Émirats arabes unis, l’un des alliés les plus proches de Washington au Moyen-Orient, ont depuis longtemps exprimé leur intérêt pour l’acquisition des chasseurs F-35 fabriqués par Lockheed Martin et se sont vu promettre une chance de les acheter dans un accord parallèle lorsqu’ils ont accepté de normaliser les relations avec « Israël », en août dernier.

Il est à noter qu’en novembre, des membres du Sénat américain des partis républicain et démocrate ont soumis 4 projets de loi pour mettre fin à l’accord d’armement américain aux EAU, qui comprend des F-35, des missiles et des munitions d’une valeur de plus de 23 milliards de dollars.

Les membres ont accusé l’ex-administration du président Donald Trump de contourner le Congrès pour adopter l’accord, en ne laissant pas le temps aux commissions du Congrès de s’assurer que les ventes d’armes proposées de cette ampleur sont conformes aux objectifs de sécurité nationale des États-Unis.

Le 29 octobre, la Maison Blanche a annoncé son intention de vendre 50 F-35 aux EAU.

La Maison Blanche a notifié au Congrès son intention de vendre 50 F-35 fabriqués par Lockheed Martin aux Émirats arabes unis.

Les médias israéliens ont rapporté que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans sa première réponse à l’accord sur les avions F-35 à l’époque, que « nous sommes tous confrontés à une menace commune ».

Source: Traduit d'AlMayadeen