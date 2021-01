Le porte-parole du gouvernement algérien, Ammar Belhimer, a mis en garde contre un stratagème étranger concocté par la France, l’entité sioniste et le Maroc pour nuire à son pays.

Dans une interview à la presse le lundi 25 janvier, il a fait état de « l’implication des partis français, du renseignement de l’entité sioniste et du Makhzen (le pouvoir au Maroc) dans la mise en œuvre de ce schéma méprisable », ce qui selon lui « devrait accroitre la vigilance et le renforcement du front interne et de se tenir ensemble pour protéger notre patrie de tout dommage, quelles que soient sa nature, sa source et son ampleur ».

Selon lui l’Algérie était et continue d’être visée en termes de sécurité, d’unité et de stabilité, pour un certain nombre de raisons, notamment « le refus de toute tutelle ou de toute tentative de la contenir et son attachement à sa décision souveraine et à ses positions de principe en soutien de la légitimité internationale ainsi que de la lutte contre le terrorisme ».

Le porte-parole du gouvernement algérien a déclaré que ces risques sont « réels, confirmés par les déclarations et les prises de position de ceux qui cherchent à perturber le chemin démocratique auquel notre pays adhère depuis les présidences du 12 décembre, ternissant la réputation de l’Algérie et contrecarrant ses efforts régionaux d’établissement de la paix dans la région. »

Il a aussi évoqué le blocage récent par Facebook des pages diffusant des informations et des nouvelles trompeuses sur l’Algérie et certains autres pays, ce qui d’après lui « confirme la validité et l’authenticité des informations que l’État possède et qu’il partage avec les citoyens pour prennent conscience des dangers auxquels l’Algérie est confrontée. »

Concernant la disposition de l’Algérie à faire face à ces dangers, Belhimer a souligné que « l’armée nationale et les forces de sécurité sont en constante vigilance et prêtes à défendre la patrie, ce qui s’est illustré récemment par les opérations qualitatives qui, par exemple, ont récemment permis l’élimination de dangereux terroristes, la destruction de leurs gites et la récupération des armes et du matériel dont ils disposaient. «

Source: Médias