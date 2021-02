Actuellement en visite à Téhéran, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a rencontré, le mercredi 3 février, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, le vice-amiral Ali Chamkhani.

Au cours de cette rencontre, Ali Chamkhani a salué les bonnes relations entre Téhéran et Bagdad et souhaité l’application complète et rapide de tous les accords et contrats signés par les deux parties.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a souligné qu’il existait une étroite interdépendance entre la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Iran et de l’Irak, avant d’ajouter que la présence militaire des puissances étrangères, notamment des Américains, était à l’origine de l’instabilité et des crises innombrables dans l’Asie de l’Ouest.

Ali Chamkhani a plaidé pour l’application, le plus tôt possible, de la loi approuvée par le Parlement irakien portant sur l’expulsion des forces militaires américaines d’Irak.

« Téhéran salue la décision de Bagdad de lancer une poursuite judiciaire contre l’ancien président américain Donald Trump et son secrétaire d’État Mike Pompeo », a déclaré Chamkhani en déclarant que l’Irak et l’Iran feraient tout pour traduire en justice les auteurs et commanditaires de l’assassinat du général Qassem Soleimani ancien commandant de la Force Qods et d’Abou Mahdi al-Mohandes, numéro deux des Hachd al-Chaabi.

De son côté, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a rendu hommage au rôle de premier plan de la République islamique d’Iran dans le renforcement de la paix et de la sécurité de la région et plaidé pour le développement et l’approfondissement de la coopération irano-irakienne, surtout l’accélération de la réalisation des projets économiques et commerciaux.

En outre, le ministre irakien des Affaires étrangères a rencontré ce mercredi son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif.

Les deux hommes ont examiné en détail les activités de la commission économique mixte irano-irakienne, les activités des marchés communs dans les zones frontalières, la circulation des hommes d’affaires et des pèlerins entre les deux pays, le transit des marchandises et les affaires interbancaires entre l’Iran et l’Irak.

Source: Avec PressTV