L’ancien ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon, a appelé mercredi 10 février le président américain Joe Biden à contacter le Premier ministre Benjamin Netanyahu, listant les dirigeants mondiaux avec lesquels le nouveau locataire de la Maison Blanche s’était déjà entretenu.

« Serait-il temps à présent de contacter le leader d’#Israël, le plus proche allié des #US (Américains)? », a-t-il interrogé sur son compte Twitter après avoir énuméré une dizaine de pays contactés par Joe Biden dont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie.

Danny Danon livrait par ailleurs un numéro de téléphone, censé être celui du Premier ministre Benjamin Netanyahu, ont rapporté les médias israéliens.

Lundi, le chef du gouvernement israélien a dit s’attendre à ce que Joe Biden l’appelle prochainement et qu’ils s’entretiendront lorsque ce dernier commencera à contacter les dirigeants du Moyen-Orient, « selon l’ordre qu’il jugera approprié ».