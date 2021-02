Des militaires israéliens ont annoncé avoir testé une version modernisée du missile air-air I-Derby ER. Capable de frapper des cibles à une distance de 100 kilomètres, il peut désormais être lancé depuis le sol.

L’entreprise militaire israélienne Rafael Advanced Defense Systems a publié jeudi 25 février sur Twitter une vidéo des essais de la dernière version de son missile I-Derby ER, initialement conçu air-air, revisité pour être tiré depuis le sol.

Au cours des essais qui ont eu lieu dans le sud de la Palestine occupée, la société a testé le système de commandement et de contrôle du missile ainsi que ses capacités de navigation et de vol.

«Ces tests constituent une étape importante dans le développement de l’I-Derby ER, qui est le plus récent et le plus avancé des missiles air-air électromagnétiques de Rafael, et il marque l’achèvement du développement de la version sol du missile», explique l’entreprise sur Twitter.

Ses caractéristiques

Dans sa version initiale, l’I-Derby ER de Rafael est un missile air-air d’une portée de plus de 100 kilomètres équipé d’un moteur de fusée à double impulsion et d’un chercheur radar actif.

D’après l’entreprise militaire israélienne, il offre aux avions de combat «des avantages de performances exceptionnels, à la fois à courte portée et au-delà de la portée visuelle».

Rafael note également qu’un système de guidage rend le missile autonome après son lancement, permettant à l’opérateur de s’attaquer simultanément à plusieurs cibles.

Source: Sputnik