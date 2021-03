Le régime émirati a livré la sécurité des Emirats arabes unis a Israël, ont assuré des sources émiraties citées par le site d’information Emirates Leaks .

Dans les détails révélés par les sources émiraties, toutes les dispositions relatives à la sécurité publique aux Emirats sont désormais soumises à la sécurité israélienne et à ses technologies directes.

Les sources ont également indiqué que la décision d’accorder ou non des visas d’entrée aux EAU n’est émise qu’après l’approbation des services de sécurité israéliens.

Ayant normalisé avec l’entité sioniste l’an dernier, la vitesse à travers laquelle le processus de normalisations est effectué ne peut que surprendre. Quoique les relations entre le régime émirati et l’entité sioniste datent de plus de deux décennies, si ce n’est plus.

Or, en plus des accords économiques qui ont été conclu, les EAU présentent des scènes de soumission qui n’ont pas été observées dans les pays qui les avaient précédés. A savoir l’Egypte ou la Jordanie où la résistance à la normalisation est toujours de vigueur.

Des groupes d’Israéliens ont sans tarder investi ce pays. Ils effectuent leurs prières dans toutes ses contrées : dans le désert, sur la Tour Khalifah, dans les rues des villes, dans les restaurants …

Leur comportement qui s’apparente à une conquête beaucoup plus qu’à l’établissement de relations.

Selon Watan Serb, le prince héritier Mohamad Ben Zayed livre la sécurité de son pays à ‘Israël’ en échange de sa protection et de son maintien sur le trône.

Source: Médias