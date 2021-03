Le premier aéroglisseur, fabriqué en Iran, intégrera la Force navale de l’armée iranienne pendant les mois à venir, a déclaré l’amiral Hossein Khanzadi.

Lors d’une réunion avec les commandants adjoints de la Force navale de l’armée iranienne, tenue le lundi 8 mars, l’amiral Khanzadi a déclaré que la Force navale de l’armée iranienne était en mesure de fabriquer tous les équipements dont elle avait besoin grâce aux capacités des jeunes experts iraniens.

« Le premier aéroglisseur, fabriqué en Iran, intégrera la Force navale de l’armée iranienne pendant les prochains mois », a déclaré le commandant en chef de la Force navale de l’armée iranienne.

Évoquant le tout récent exercice naval conjoint qu’ont organisé l’Iran et la Russie dans le nord de l’océan Indien, l’amiral Khanzadi a déclaré que le reflet de l’organisation de cet exercice au niveau national et international était une source d’espoir pour les forces armées iraniennes.

« Cet exercice portait un message de paix et d’amitié pour les pays amis et les pays voisins et était en même temps une démonstration de force et d’autorité maritime pour l’ennemi », a-t-il ajouté.

Il a souligné que toutes les unités de surface et de subsurface de la Marine de l’armée iranienne étaient équipées des missiles de fabrication iranienne.

« Des missiles à lancement vertical seront également installés sur les navires de la Marine », a-t-il prévu.

Pour l’amiral Khanzadi, « la remise à la Marine du porte-hélicoptère Makran et du navire lance-missile Zereh constitue un important triomphe pour les forces armées iraniennes ».

En juillet 2020, le chef de l’Organisation des industries maritimes du ministère iranien de la Défense, le contre-amiral Amir Rastegari, a fait allusion au projet de fabrication de l’aéroglisseur Pirouzan qui serait produit en masse en 2021.

« Pirouzan est capable de transporter jusqu’à 10 tonnes. Il peut également transporter des missiles et des torpilles anti-sous-marines. L’aéroglisseur Pirouzan peut atteindre une vitesse de plus de 40 nœuds », a-t-il indiqué.

Source: Avec PressTV