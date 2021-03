La DCA de l’armée yéménite et d’Ansarullah a abattu un drone américain de type MQ-9, appartenant à la coalition saoudienne, au-dessus de la province pétrolifère de Ma’reb (nord).

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de Yehya Sarii, a précisé « qu’un missile approprié a atteint le drone US qui menait des missions hostiles et des frappes contre les districts de Sirwah et Medghal », a rapporté la télévision yéménite AlMasirah.

Rappelons qu’il s’agit du 4ème drone US abattu par les forces yéménites depuis le début de la guerre saoudo-US contre le Yémen, en mars 2015.

Le général Sarii avait, également, fait part mardi 23 mars d’une opération au drone effectuée par l’armée yéménite contre une cible militaire dans l’Arabie saoudite.

Il a écrit sur son compte Twitter: « En riposte à l’escalade des tensions et au blocus total imposé par l’Arabie saoudite contre notre pays, l’unité de drone de l’armée a lancé cet après-midi une opération offensive contre l’aéroport international d’Abha. »

Il a précisé que l’opération avait été menée par des drones à longue portée de type Qasef K2 qui ont atteint leur cible avec précision.