L’agence de presse syrienne « SANA » a rapporté que « les forces américaines en Syrie ont sorti une colonne de camions chargés de blé syrien vers le nord de l’Irak en passant par le poste frontière de Semalka à Al-Malikiyah dans la campagne de Hasaka ».

Citant des sources locales dans la campagne d’Al-Malikiyah , SANA a rapporté que » les forces d’occupation américaines ont sorti une colonne de 18 camions chargés de blé syrien et se sont dirigées vers les terres irakiennes en passant par le poste-frontière de Semalka, que l’occupation américaine utilise pour trafiquer la marchandise syrienne, notamment les céréales, l’huile et autres. »

L’agence a ajouté que « les forces d’occupation américaines continuent de voler et de piller quotidiennement les richesses des Syriens en pétrole et en céréales, s’appyant sur la milice » Qasd « , sachant qu’elle a volé au cours du mois en cours plus de 150 camions chargés de blé, en plus de plus de 500 réservoirs de pétrole volés des champs pétroliers syriens ».

Source: alsumaria.tv