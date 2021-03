Le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français, Emmanuel Macron, ont convenu de ramener l’Iran à ses engagements nucléaires, rapportent mardi 30 mars des médias russes.

Ces médias, dont l’Agence de presse russe Sputnik, ont fait savoir que les trois dirigeants ont discuté, lors d’une réunion virtuelle, de plusieurs dossiers, notamment ceux de la Syrie, de la Libye, de l’accord nucléaire iranien, de la Biélorussie et de l’Ukraine.

Les trois responsables ont convenu de coordonner les efforts pour ramener l’Iran à se conformer pleinement à ses obligations internationales le plus tôt possible.

Macron et Merkel ont discuté avec Poutine de la possibilité d’une coopération sur les vaccins et l’ont appelé également à respecter les droits et à préserver la santé de l’opposant politique, Alexeï Navalny, selon des médias citant l’Elysée (Présidence de la République Française).

Donald Trump, prédécesseur de Joe Biden à la Maison blanche, a sorti les Etats-Unis de cet accord en 2018 et rétabli des sanctions américaines, ce qui a amené l’Iran à s’affranchir à son tour de ses obligations, notamment en matière de degré d’enrichissement de l’uranium.

Trump voulait obliger la République islamique à revenir à la table de négociations pour la pousser à inclure le programme balistique iranien dans le cadre de l’accord nucléaire. Ce que Téhéran refuse toujours estimant que ce programme est une garantie de sa défense.

Source: Avec AFP