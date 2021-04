Le chef de la force de défense aérienne iranienne, le général de brigade Ali Sabahi Fard, a affirmé que l’armée iranienne a atteint un stade où tout objet aérien peut être détecté, identifié et détruit à différents niveaux de radar.

Le pays « a réussi à faire de grands progrès dans divers domaines de la défense », a-t-il soulignée, rapporte l’agence iranienne Irna news.

Et de poursuivre : « L’armée iranienne a atteint un stade où tout mouvement aérien peut être détecté, identifié et détruit à différents niveaux du radar. »

Il a également souligné que les mouvements hostiles à l’extérieur des frontières sont surveillés grâce à des technologies de pointe et des systèmes de surveillance modernes, indiquant que ses forces surveillent les « mouvements ennemis au-delà des frontières ».

« À ce stade, elles ont atteint un niveau qui lui permet de surveiller, de détecter et de détruire tout objet volant à n’importe quelle hauteur », a-t-il insisté.

Evoquant la guerre de huit ans, entre son pays et l’Irak entre 1980 et 1988, le général de brigade Sabahi Farid a révélé que cette force s’était stationnée sur 250 points sur l’ensemble du territoire iranien empêchant toute attaque contre les sites vitaux comme les bases militaires et les aéroports.

« Nous avions assuré l’entière sécurité aérienne », s’est-il targué.

Selon le général de brigade Sabahi Farid, la défense aérienne, en particulier sur l’île de Khark, a travaillé de manière à empêcher toute tentative de couper cette artère vitale dans la vente et le transfert des hydrocarbures.

Source: Agences