Le gouvernement de Sanaa a révélé l’existence d’un plan concocté par le chef des forces soutenues par les Emirats arabes unis sur la côte occidentale du Yémen, pour mener des attentats de liquidations à Tihamat sur la côte ouest du Yémen, a rapporté l’agence de presse yéménite Saba’

Le chef de ces forces qui préparent ces attentats est Tareq Saleh, le neveu (fils du frère) de l’ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh.

Cette information a été dévoilée par la voix du responsable du renseignement de la 5ème zone militaire, affiliée au gouvernement de Sanaa le général Riyad Balazi.

Selon ce dernier , des membres de la direction du renseignement de la cinquième région militaire ont obtenu « des documents importants à partir du téléphone d’un proche de Saleh et de ses comploteurs qui tissent des complots contre les chefs de Tihamat qui combattent dans ses rangs de l’offensive américano-saoudienne sur la côte ouest ».

Parmi ces documents il y a « un dossier qui indique que Saleh et ses partisans envisagent d’exclure et de marginaliser les habitants de Tihamat, c’est-à-dire les habitants des zones côtières de la mer Rouge qu’ils ont arnaqués, et puis d’œuvrer pour les éliminer par de multiples attentats de liquidation », précise-t-il.

Belazi a précisé que les opérations de liquidation « ont eu lieu et se déroulent selon des plans dangereux, en dressant une liste de ceux dont ils veulent s’en débarrasser et aux mains de gens originaires de Tihamat ».

Selon lui, le dossier rapporte que les causes de leur mort arguées sont qu’ils ont péri dans des accidents de la circulation ou des assassinats d’origine inconnue ».

En tête de cette liste de liquidation figure d’après ce document le général de brigade Ahmed Al Kawkabani et un groupe d’éléments qui lui sont fidèles.

Belazi a annoncé que « tous les détails seront révélés dans les prochains jours », après avoir mis en garde les cibles concernées avant que Tariq Afash (Tariq Saleh) ne procède à leur liquidation.

« Ce qui devrait contribuer à ce qu’ils se démarquent de l’agression, de ses mercenaires et ses collaborateurs et qu’ils retournent dans le giron de la patrie », a-t-il souligné

À la fin du mois de janvier dernier, un commandant de bataillon et 150 membres des forces de Tariq Saleh ont fait défection et rejoint les forces gouvernementales de Sanaa avec tout leur équipement militaire.

À la fin de l’an dernier, Balazi avait révélé que 12000 combattants dans les rangs des forces du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi et de la coalition saoudienne, avaient fait défection et rejoint les forces du gouvernement de Sanaa, depuis décembre 2017.

