Deux semaines après que les autorités de Sanaa ont annoncé la présence de combattants saoudiens dans les rangs de ses forces, Riyad a indirectement reconnu que Sanaa a pu infiltrer ses forces terrestres.

Le ministère saoudien de la Défense a annoncé, samedi 10 avril, avoir appliqué la peine de mort à l’encontre de trois de ses militaires accusés d’avoir commis « une haute trahison en coopération avec l’ennemi ».

« Les mercenaires de la coalition saoudienne avaient auparavant déclaré que neuf officiers yéménites (affiliés à l’Arabie) accusés de haute trahison sont jugés par le ministère saoudien de la Défense ».

Le mois dernier, Ryad avait également condamné à mort un certain nombre de ses mercenaires à Jizane (sud de l’Arabie) sous prétexte de collaboration avec l’armée yéménite et Ansarullah et de complot pour tuer un officier saoudien.

Il convient de rappeler que l’Arabie saoudite détient toujours des dizaines des mercenaires sur fond des manifestations dans les bases saoudiennes à la frontière sud du Royaume. Les militaires arrêtés, depuis l’année dernière, réclamaient le versement de leurs salaires et leur retour vers le Yémen.

Depuis le début de cette année, l’Arabie saoudite a pris une série de mesures pour empêcher que ses forces soient infiltrées par Sanaa. Elle a interdit à tous les techniciens yéménites, travaillant pour la compagnie pétrolière d’Aramco, de se rendre vers les champs pétrolifères, raffineries, et les réservoirs de cette entreprise dans tout le Royaume.

Ces mesures interviennent après une série de frappes aériennes qui ont visé le géant pétrolier d’Aramco, dans différentes régions de l’Arabie saoudite.

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar