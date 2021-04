« Onze missile et quatre drone ont visé, ce jeudi 15 avril, les plateformes du Patriot, la compagnie pétrolière d’Aramco ainsi que d’autres cibles sensibles dans la région de Jizane, au sud de l’Arabie « , c’est ce qu’a affirmé le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii.

Il a précisé dans une série de tweets sur son compte Twitter que « une attaque, à l’aide de sept missiles de type Sa’ir et Badr, a visé et atteint avec précision Aramco et autres cibles. Ces missiles ont entraîné de grands incendies sur le site d’Aramco ».

Et d’ajouter : « quatre drones de type Sammad-3 et Qasif 2-K ont aussi pris pour cible les dépôts des munitions et les plateformes du Patriot ».

Le général Sarii a réitéré que « ces opérations constituent une riposte à la poursuite des agressions et des crimes saoudiens contre le Yémen. Il faisait allusion au bombardement saoudien, le 14 avril, contre des civils à Saada (nord) « .

« Des opérations plus douloureuses seront menées si le régime saoudien maintient son agression et son blocus contre le Yémen ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah