Si nous considérons le Moyen-Orient comme un système de réseau complexe, il est possible de discerner un certain nombre de dynamiques qui touchent maintenant à leur potentiel de modifier entièrement la matrice régionale – pour la mettre sur une nouvelle voie.

Certaines de ces « graines » ont été semées il y a quelque temps : En 2007, à Munich, le président Poutine a déclaré à l’auditoire majoritairement occidental que l’Occident avait adopté une position d’opposition à l’égard de la Russie, en la défiant. « OK », a dit Poutine : Nous acceptons le défi, et nous allons l’emporter. Sa déclaration a été accueillie avec une franche dérision par le public de Munich.

Aujourd’hui, de nombreuses années plus tard, après les échanges litigieux d’Anchorage, la riposte de Poutine est apparue comme une réalité : La Chine a déclaré sans ambages à Washington qu’elle refusait l’imposition des valeurs et de l’hégémonie occidentales. La Chine a donc accepté, avec la Russie, le « défi occidental » : Elle a ses propres valeurs et sa propre vision qu’elle entend poursuivre, et a noté que les États-Unis n’étaient pas en position de force pour exiger le contraire. La Chine (ou la Russie) ne cherche pas la guerre avec les États-Unis – et ne souhaite pas non plus une guerre froide – mais toutes deux s’en tiennent fermement à leurs « lignes rouges ». Elles doivent être prises au pied de la lettre (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une « posture »), a indiqué la Chine.

Deux jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères chinois et Sergueï Lavrov ont conseillé aux autres États de ne même pas envisager de se ranger du côté des États-Unis contre « l’équipe » concertée Russie-Chine ; ce serait inutile. Quelques jours plus tard, Wang Li se rendait au Moyen-Orient – en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, puis à Téhéran. Le message était uniforme : il fallait secouer le joug de l’hégémonie, résister aux « pressions » sur les questions de droits de l’homme et embrasser sa propre souveraineté. Un Rubicon franchi.

En Iran, le ministre des Finances Wang Li a signé, en principe, un accord de 400 milliards de dollars pour des projets d’infrastructures de transport et d’énergie. Du point de vue de la Chine, une toile d’araignée eurasienne de voies ferrées et de pipelines interconnectés permet de réduire les coûts de transport et de créer de nouveaux marchés, tandis que les investissements dans l’énergie iranienne assurent la sécurité énergétique de la Chine.

Toutefois, la feuille de route sino-iranienne prévoit également une coopération en matière de sécurité (la Chine approuvant l’adhésion de l’Iran à l’OCS), des exercices navals conjoints, le partage de renseignements, etc. L’intégration de l’Iran dans la Route de la Soie numérique eurasienne, qui comprend les télécommunications, le câblage en fibre optique de la Chine à la France, la 5G, les systèmes d’intelligence artificielle des « villes intelligentes », les plateformes de paiement numérique (le gestionnaire de fonds spéculatifs américain Kyle Bass affirme que les systèmes de paiement numérique chinois toucheront environ 62% de la population mondiale), le stockage analytique du cloud et les structures Internet « souveraines », sera peut-être encore plus importante.

L’Iran, bien que ne faisant pas encore partie de la Route numérique, est déjà (vaguement) numériquement « chinois », tout comme une grande partie de l’Asie occidentale. Certaines estimations suggèrent qu’un tiers des pays participant à la BRI – 138 à ce jour – coopèrent à des projets de la Route de la Soie numérique (DSR).

Les récits occidentaux surestiment généralement la mesure dans laquelle les projets liés à la DSR font partie d’une stratégie chinoise coordonnée. Cependant, les projets regroupés sous le terme de DSR sont en grande partie menés par le secteur privé et permettent aux entreprises chinoises de profiter du soutien politique fourni sous la marque DSR (une sorte de franchise), tout en répondant à la demande croissante d’infrastructures numériques dans les pays de la BRI. Jusqu’il y a peu, la BRI était davantage comprise dans son sens traditionnel (chemins de fer et canalisations) que comme une « route » numérique, mais c’est cette dernière qui, en fin de compte, séparera une « Eurasie aux normes chinoises » de l’Occident.

Pour être clair, quelle que soit la façon dont vous découpez la matrice d’interconnectivité de la BRI – soit d’est en ouest, soit du nord au sud – l’Iran se trouve au centre de la carte. Le fait est qu’une grande partie de la partie nord du Moyen-Orient – du Pakistan à la mer Caspienne, à la mer Noire, à la Méditerranée et à l’Europe – est sur la planche à dessin de Moscou et de Pékin.

À mesure que le réseau physique et numérique émerge de sa chrysalide, aucun État du Golfe ne pourra ignorer totalement cette entité géopolitique en devenir qui s’étend de Vladivostok au Xinjiang. En fait, ils ne le font pas ; ils étendent prudemment (en tenant compte de l’ire de Washington) leurs tentacules vers Moscou et Pékin (l’Arabie Saoudite et les EAU sont déjà sur la DSR) – mais il semble peu probable qu’ils aillent jusqu’au bout de leur engagement, comme l’Iran l’a fait avec la Chine. La question de savoir combien de temps il sera viable de jongler entre les protocoles et les normes chinoises et ceux de l’Occident reste ouverte – à terme, la duplication des normes devient maladroite et coûteuse.

C’est dans ce contexte de « bon côté de l’histoire » qu’il faut considérer les négociations du JCPOA avec l’Iran. Le Département d’État indique que les cercles de Biden insistent sur le fait que les États-Unis se mettront en conformité, mais les responsables affirment au contraire que certaines sanctions seront maintenues (sans précision quant au nombre ou à la typologie). Cela n’est guère surprenant. Quelque 1 600 sanctions ont été ajoutées après le JCPOA, en plus de celles déjà en vigueur en vertu de l’Iran Sanctions Act de 1996, du Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act de 2010, de la section 1245 de la National Defense Authorization Act pour l’année fiscale 2012, de l’Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012, de l’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act de 2012, de l’International Emergency Economic Powers Act et du CAATSA Act de 2017 !

L’administration Obama a mis en œuvre la plupart des allégements de sanctions américaines prévus par le JCPOA en exécutant une série de dérogations en matière de sécurité nationale. Cette dernière a également laissé un certain nombre de sanctions en place, notamment l’embargo sur la plupart des échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Iran, les sanctions à l’encontre du Corps des Gardiens de la Révolution iranienne, et d’autres sanctions relatives au soutien présumé de l’Iran au terrorisme, et liées au programme de missiles balistiques de l’Iran. Ces dérogations en matière de sécurité nationale sont toutefois limitées dans le temps, généralement à 120 ou 180 jours, en fonction de la sanction spécifique, et certaines exigent que l’administration justifie toute dérogation et avance un argument à l’appui de celle-ci, pour un examen préalable par le Congrès.

En bref, les sanctions américaines sont faciles à imposer, mais difficiles à défaire, même temporairement. Très délibérément, leur levée complète est institutionnellement presque impossible. Il n’est pas du tout évident que l’administration américaine puisse se mettre en conformité totale – même si elle le souhaitait (et même l’étendue de la motivation de Biden à les lever est opaque). Deux lettres bipartites du Congrès ont récemment été adressées à Blinken pour exprimer l’opposition à toute réactivation de « l’accord » (l’une d’elles contient 140 signatures du Congrès). Nous devons attendre pour voir.

Cependant, le fait que l’Iran fasse théoriquement partie de l’accord – mais que les États-Unis en soient exclus – changera néanmoins la donne dans la région, surtout si un conservateur est élu président iranien en juin. Les conséquences se feront sentir dans toute la région. Les pressions visant à chasser les forces américaines des États du nord augmenteront considérablement.

Une troisième dynamique (datant de l’époque Obama) est que les États-Unis, à contrecœur, se désengagent de la région. Cela a, bien sûr, donné un élan à la normalisation de certains États avec Israël – pour s’abriter sous son parapluie de sécurité.

Une autre raison est que la fin de l’ère Netanyahou (avec sa fixation sur la confrontation avec l’Iran) pourrait être proche. Israël est aujourd’hui totalement fragmenté au niveau décisionnel : le cabinet de sécurité ne se réunit pas ; il n’y a aucun contrôle sur les décisions prises par le premier ministre en solitaire ; et les institutions de sécurité s’engouffrent dans le vide pour tenter de prendre le dessus sur leurs rivaux.

Netanyahou tente probablement de signaler à Washington qu’il dispose d’un droit de veto sur tout « accord » avec l’Iran, et les commentateurs israéliens le soupçonnent également de créer une atmosphère de crise en Israël afin d’inciter les petits partis à rejoindre un gouvernement dirigé par lui. Il lui reste moins de trois semaines pour trouver 61 sièges à la Knesset, sous peine d’être emprisonné pour corruption. (Le procès a déjà commencé). La réalité est que la cohésion ne reviendra pas facilement dans la politique israélienne, que Netanyahou survive ou non. Israël est amèrement divisé sur de trop nombreux fronts.

En bref, de nombreux responsables israéliens craignent que ses différentes agences, qui rivalisent pour prouver leur valeur, et en l’absence d’une réelle supervision ou coordination des politiques, n’aillent trop loin – et n’engagent l’État dans un cycle militaire risqué d’escalade avec l’Iran.

Washington est dans le pétrin : Netanyahou et le Mossad ont vendu à l’équipe Biden le mythe selon lequel, secrètement, les Iraniens supplient maintenant les États-Unis de revenir sur le JCPOA. Ce n’est pas vrai. Netanyahou insiste sur cette ligne pour valider son hypothèse de longue date selon laquelle une pression maximale mettrait l’Iran à genoux. Il veut prouver son point de vue en continuant à exercer des pressions maximales (peut-être « pour toujours »).

L’hypothèse de Netanyahou a toujours été que l’Iran, à genoux, supplierait qu’on lui permette de revenir au JCPOA. Il avait tort – et de nombreux Israéliens l’acceptent maintenant. Mais c’est peut-être cette analyse israélienne politiquement biaisée qui a amené l’équipe Biden à imaginer que l’Iran accepterait de se conformer pleinement au JCPOA, alors que les États-Unis ne le faisaient pas. Et en outre, que l’Iran accepterait que « certaines » sanctions soient maintenues.

Par Alastair Crooke.

Sources : Strategic culture; traduit par Réseau International