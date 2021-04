De violents affrontements ont éclaté dans la ville de Qamichli, dans le nord-est de la Syrie, entre les Forces de défense nationale (FDN) alliées de l’armée syrienne et les miliciens des Forces démocratiques syriennes (FDS), coallition à majorité kurde qui collabore avec les forces américaines .

Selon l’agence russe Sputnik, ces violents affrontements à l’arme lourde se sont déroulés dans les environs du quartier Tay de la ville, où vivent les membres de la tribu Taya ainsi que d’autres tribus arabes.

Ils ont éclaté à l’aube de ce mercredi 21 avril lorsque les miliciens d’Assayech, le bras armé des FDS, ont tenté d’arrêter l’un des chefs des FDN à l’entrée du quartier de Tay, qui est sous le contrôle de l’armée syrienne. Mais celui-ci a réussi à leur leur échapper après des affrontements avec eux et à atteindre une zone sécurisée.

Par la suite, les Assayesh ont ouvert un feu nourri contre le quartier Tay et les FDN ont riposté contre les sources des tirs, tuant l’un de leurs miliciens et blessant 3 autres, selon Sputnik.

Directement après, les FDS ont coupé le courant électrique à toute la ville de Qamichli et déployé leurs tireurs d’élite sur les toits des bâtiments les plus élevés, semant la panique parmi la population civile de la région. Elles ont aussi dépêché des renforts militaires, y compris des véhicules blindés, et ont frappé le quartier d’un cordon.

A noter que la ville de Hassaké et sa province occidentale font l’objet de fréquentes interruptions d’eau potable, en raison des attaques perpétrées contre la ligne électrique qui alimente la station d’eau d’Alouk dans la campagne de Ras al-Aïn, région occupée par l’armée turque et les factions qui lui sont fidèles. Tandis que les militaires russes s’emploient pour repomper l’eau de la station, selon Sputnik.

Source: Agences