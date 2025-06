Les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi mercredi soir leur agression contre le gouvernorat de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie. Elles ont mené une vaste campagne de perquisitions et d’arrestations dans la banlieue d’Aktaba, à l’est de la ville, ciblant plusieurs habitations et commerces.

Les forces d’occupation ont perquisitionné 22 habitations et huit commerces, notamment autour du rond-point du centre de la banlieue, dans le vieux quartier d’Al-Mukhtar et aux abords du conseil municipal. Ces zones ont été le théâtre d’actes de vandalisme organisés : les soldats ont saccagé le contenu des habitations, défoncé les portes de plusieurs maisons vides et les ont fouillées brutalement.

Les forces d’occupation ont également arrêté et fouillé des citoyens sur place, et ont procédé à des contrôles approfondis de leurs cartes d’identité et de leurs téléphones portables.

Les forces d’occupation ont également fermé la rue principale menant à l’agence de taxis d’Aktaba depuis l’après-midi, paralysant presque totalement la circulation dans le secteur. Ils ont également confisqué les images des caméras de surveillance d’une pharmacie.

Cette campagne s’inscrit dans le contexte d’une escalade systématique à Tulkarem, qui subit depuis des semaines des raids répétés ciblant ses quartiers et ses camps, notamment le camp de Nour Shams, où les forces d’occupation ont démoli plusieurs bâtiments résidentiels ce matin.

Blessés lors d’une attaque de colons à grande échelle dans la ville de Deir Dibwan

Ce soir, des dizaines de colons ont attaqué des maisons de citoyens dans la ville de Deir Dibwan, à l’est de Ramallah, incendiant trois maisons, ainsi que le quartier d’Abou Shehadeh, situé à l’entrée ouest de la ville, plusieurs véhicules et des enclos à chevaux et à moutons.

Des sources ont indiqué à l’agence de presse palestinienne WAFA que « les colons ont assiégé plusieurs citoyens à l’intérieur de leurs maisons, empêchant les jeunes hommes, les ambulances et les camions de pompiers d’atteindre la zone. Ils ont également jeté des pierres sur les véhicules qui passaient dans la rue principale adjacente à la ville ».

L’agence a ajouté que « l’attaque a fait dix blessés parmi les citoyens ».

Des colons de l’avant-poste colonial, colonies construites sur des terres des villes de Deir Dibwan et de Burqa, ont également attaqué des maisons et des biens appartenant à des habitants du village voisin de Beitin, et ont tenté d’en incendier plusieurs.

Selon des sources de l’Agence de presse palestinienne, les forces d’occupation ont assuré la protection des colons, fermant l’entrée de la ville et empêchant les habitants d’y entrer ou d’en sortir.

Source: Médias