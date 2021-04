Le plus haut gradé de l’armée américaine a déclaré que les navires iraniens qui avaient encerclé les navires américains dans les eaux du Golfe persique étaient « très sophistiqués », a rapporté le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv.

Lors d’un entretien avec la télévision américaine Fox News, le mercredi 28 avril, le chef d’état-major américain Mark Milley a dit : « Nous avons découvert que ces navires iraniens sont très sophistiqués, et nous étudions toujours cette question de manière approfondie ».

Selon lui, le fait que les navires iraniens se sont approchés des navires de la marine américaine de la manière dont ils l’ont fait pourrait être considéré comme « un acte extrêmement provocateur ».

La direction militaire « prend actuellement les mesures appropriées et nécessaires » pour protéger les forces, a-t-il souligné.

Citant des responsables de la marine américaine, le quotidien américain Wall Street Journal a rapporté le 26 avril qu’un groupe de bateaux du Corps des gardiens de la révolution en Iran avait encerclé deux navires des garde-côtes américains.

L’incident avait eu lieu au début du mois, selon le journal, le 2 avril, à un moment où les États-Unis et l’Iran avaient annoncé vouloir relancer les négociations pour revenir à l’accord nucléaire.

La porte-parole de la cinquième flotte, Rebecca Rebarich, a précisé que la marine américaine effectuait des patrouilles de routine dans les eaux internationales du Golfe, lorsque 3 vedettes d’attaque rapide et un navire de soutien iranien se sont approchés d’eux.

« Ce harcèlement a duré environ 3 heures », a-t-elle ajouté, malgré des avertissements répétés, notant que les mesures iraniennes étaient « dangereuses et non professionnelles » et qu’elles augmentaient le risque de collision.

Le 21 avril, les médias iraniens ont publié des scènes filmées par un drone qui « survolait un porte-avions américain dans le Golfe », montrant les avions de combat et le matériel à son bord.

Source: Médias