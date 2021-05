Des centaines de cartables appartenant à l’UNICEF et portant des mappemondes qui reconnaissent « Israël » au lieu de l’Etat palestinien ont été saisis le dimanche 2 mai au Yémen, a rapporté la chaine de télévision yéménite Al-Masirah, proche d’Ansarullah.

Selon les médias yéménites, ils ont été saisis dans le port de Hodeïda et étaient destinés à la distribution parmi les étudiants de ce gouvernorat.

Etaient présents lors de la saisine de ces cartables de l’Unicef le directeur général de la police du gouvernorat de Hodeïda, le colonel Mahdi Al-Kahlani, et le directeur du Service suprême de la gestion et de la coordination des affaires humanitaires, Branche d’Al- Hodeïda, Jaber Al-Razhi.

Selon ce dernier, ce n’est pas la première fois que des saisies pareilles sont réalisées.

« Ces actions et activités menées par ces organisations au nom de l’aide au peuple yéménite entrent dans le cadre de l’activité hostile et provocante qui s’inscrit dans un plan qui sert les agendas des forces du mal et de l’arrogance mondiale, les Etats-Unis et Israël », a-t-il assuré.

Il a souligné que «la vigilance des services de sécurité et la prise de conscience des citoyens seront une pierre d’achoppement devant leurs projets destructeurs ».

Selon al-Masirah, cette activité, qui est mise en œuvre par les organisations internationales, en particulier l’UNICEF, s’inscrit dans le cadre des efforts destinés à inculquer une culture de reconnaissance de l’occupation israélienne parmi les étudiants du Yémen, dans le but d’habituer les générations futures à la culture de la normalisation.

Source: Médias