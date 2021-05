Vingt-cinq membres du Congrès américain ont adressé une correspondance au secrétaire d’État, Anthony Blinken, l’exhortant à exercer une pression diplomatique sur ‘Israël’, pour l’empêcher d’expatrier les Palestiniens de leurs maisons, dans le quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem AlQuds occupée, tout en qualifiant ces pratiques de «crime de guerre».

Les membres du Congrès qui avaient envoyé la lettre à Blinken, ont déclaré ce qui suit: «Nous vous écrivons pour exprimer notre profonde préoccupation concernant le projet d’Israël relatif à l’expulsion d’environ 2 000 Palestiniens des quartiers d’Al Bustan et de Cheikh Jarrah à Jérusalem.»

Et d’ajouter : «Israël avait démoli 100 bâtiments dans le quartier d’Al-Bustan, où vivent 1 550 Palestiniens, dont 60% d’enfants, afin de construire un jardin talmudique», soulignant que «les Israéliens étaient prêts à chasser 12 familles palestiniennes de leurs foyers, composées de 169 personnes, dont 46 enfants, en faveur l’implantation illégale de colons israéliens, dans le quartier de Cheikh Jarrah».

«Israël a démoli environ 5 000 maisons palestiniennes à Jérusalem-Est entre 1967 et 2017. Israël a également détruit 349 maisons palestiniennes à Jérusalem-Est entre 1967 et 2018 et 2020, d’après le Centre israélien des droits de l’Homme dans les territoires occupés (B’Tselem)», lit-on dans la même lettre.

Et de poursuivre: «Israël avait, militairement, occupé Jérusalem-Est, qui fait partie de la Cisjordanie, avant de l’annexer, illégalement puis officiellement, à la municipalité de Jérusalem, en violation grave du droit international».

Un crime de guerre

«Israël, en tant que puissance occupante, doit se conformer à l’article 53 du quatrième Congrès de Genève, qui interdit la destruction des zones résidentielles appartenant à des individus dans un pays occupé», ont encore écrit les 25 députés dans la lettre adressée au secrétaire d’Etat.

Et de noter, «qu’à l’exception des engagements militaires, les pratiques israéliennes sont considérées comme étant un crime de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome, de la Cour pénale internationale (CPI)».

Ils y ont également souligné que «la confiscation et la démolition des maisons palestiniennes dans les quartiers d’Al Bustan et de Cheikh Jarrah par Israël, n’étaient pas conformes aux dispositions publiées par le Convention de Genève».

Dans la lettre, les députés ont demandé à «enquêter sur l’utilisation d’armes américaines dans les démolitions israéliennes», ajoutant: «Si Israël poursuit ses pratiques, l’ambassade américaine en Israël devra y envoyer des observateurs pour documenter les opérations d’expulsion, pour recueillir des informations sur les unités militaires participant à ces activités ainsi que pour savoir si des armes américaines y ont été utilisées ou non».

Il convient de noter que parmi ceux qui ont signé cette lettre figurent Alexandria Ocasio-Cortez, Jared Hoffman et Alan Lowenthal, André Carson ainsi que des représentants musulmans comme Ilhan Omar, Rashida Tlaib.

Source: Avec Anadolu