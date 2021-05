Le Secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique en Palestine occupée, le commandant Ziyad Al-Nakhalah, a reçu un appel téléphonique du général de brigade Ismail Qani, commandant de la Force Qods au sein des Gardiens de la révolution iranienne, au cours duquel il a souligné que « la République islamique d’Iran soutient le droit palestinien à la résistance, face aux agressions sionistes et aux crimes commis par l’ennemi, louant la détermination du peuple palestinien et de sa résistance » selon le site de paltodaytv.

Le général de brigade Ismail Qania salué « la performance de la résistance palestinienne et sa capacité à protéger et à défendre le peuple palestinien », dénonçant « les pratiques de l’ennemi contre le peuple palestinien, qui sont contraires à toutes les normes et lois internationales.

Pour sa part, le commandant Ziyad Al-Nakhalah a confirmé la fermeté et la résistance du peuple palestinien, sa résignation à défendre leurs lieux saints avec force, détermination et volonté », indiquant que « la résistance à Gaza est entrée dans la bataille à la demande de notre peuple à Jal-Qods , de notre peuple en Palestine occupée et à l’étranger. Notre peuple n’acceptera pas de mettre un terme à cette bataille tant que les agressions ennemies à Al Aqsa, et toutes les tentatives de contrôler le quartier de Sheikh Jarrah et le quartier Bustan à al-Qods n’auront pas cessé ».

Il a également salué les positions de la République islamique, des dirigeants, du gouvernement et du peuple, en faveur du peuple palestinien et de sa cause et de leur soutien par tous les moyens « .

Source: Traduit à partir de PalToday