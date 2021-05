Les Brigades al-Qods, aile militaire du Jihad islamique on adressé un nouveau message au dirigeants israéliens assurant que les factions de la résistance palestinienne sont prêtes à poursuivre la bataille de longs mois. Alors que se poursuivent sans répit leurs tirs en dépit d’une force de frappe inédite menée par l’entité sioniste contre la bande de Gaza, à l’aide de F35 américains. Ce mercredi, l’armée israélienne a assuré avoir détruit 100 km de tunnels à partir desquels seraient dirigés les opérations militaires du Hamas.

« Au commandement de l’ennemi criminel, nos potentiels et nos capacités sont sains et saufs et nous en avons davantage. Ce n’est qu’une miniature des nombres importants que nous avons préparés pour vous affronter plusieurs mois », a indiqué cette faction dans un communiqué.

Et de poursuivre : « les chevaliers de l’unité de l’artillerie bombardent toujours et encore les positions et les attroupements de l’ennemi israélien dans l’enveloppe de Gaza à l’aide de salves d’obus de mortiers lourds ».

En ce dixième jour de l’opération Épée d’al-Qods lancée par les factions de la résistance dans la bande de Gaza pour protester contre les agressions continues contre les Jérusalémites dans la mosquée al-Aqsa et le quartier d’al-Qods cheikh Jarrah, les tirs depuis la bande de Gaza ne tarissent pas

Des bases aériennes dans le collimateur

Ce sont surtout les positions militaires et les attroupements des soldats israéliens qui sont le plus dans le collimateur des factions de la résistance palestinienne, toutes tendances confondues, dominées néanmoins par les Brigades al-Qassam du Hamas et les Brigades al-Qods.

Entre 1h et 19h ce mercredi, elles ont visé :

La base aérienne Palmachim , un attroupement militaire à Ashkol, la position Sofa qui surplombe l’est de Rafah (plusieurs fois), la position militaire d’Abou Moutaybek où sont attroupées les forces israéliennes en face de l’Est de la bande de Gaza, les check-points Karam Abou Salem et Amitay à l’est de Rafah, une position militaire à Kissoufim (nord du désert du Néguev), les deux bases terrestre et aérienne Tselim et Hatzerim, la position Amitay qui a été bombardé au moyen d’un missile Badr, le check-point Erez , les deux position Nahal Oz et Fajat, Zikim, Raïm, …

Vers minuit, le mardi 18 mai, les brigades al-Qassam avaient revendiqué des tirs contre 6 bases aériennes : Hatsor, Hatzerim, Nevatim, Tal Nov, Palmachim et Ramon…

Des frappes continuee contre les colonies de l’eveloppe de Gaza

Les colonies et villes de l’enveloppe de Gaza sont toujours les plus visées, à longueur de journée, dont Ashdod, Chaer Hanigev, Nir Oz, Ashkelon, Bir al-Sabea (Beersheba) Kafar Azat.

Tel Aviv aussi a fait l’objet de tirs de salves de missiles.

Selon les médias israéliens, le trafic ferroviaire entre Tel Aviv et Ashdod a été suspendu en raison d’un incendie sur les rails, dû à une roquette tirée depuis Gaza et un missile s’est abattu entre deux immeubles et un jardin public à Ashdod. Des images de champs brûlés sont diffusées par les télévisions israéliennes.

D’après les chiffres officiels israéliens, ce sont 10 israéliens qui ont péri dans les frappes de la résistance durant ces 10 jours, dont un officier, et 650 ont été blessés. Mais de nombreux observateurs israéliens doutent de leur véracité. Il est aussi question que 100 bâtiments ont été frappés ainsi que des dizaines de véhicules.

Un nouveau drone de reconnaissance

Dans l’après-midi, les Brigades al-Qassam, bras armé du Hamas ont annoncé l’entrée en action d’un drone de reconnaissance de type al-Zawari et a diffusé les images prises des sites militaires israéliens.

Cet appareil avait été conçu par l’ingénieur tunisien le martyr Mohamad Al-Zawari qui supervisait le programme des drones du Hamas et a été en Tunisie par le Mossad en 2016.

Bande de Gaza: 227 martyrs dont 64 enfants et 72.000 déplacés

Durant ce même laps de temps, les forces d’occupation israéliennes ont bombardé frénétiquement la bande de Gaza, depuis l’air, le sol et la mer, ne ménageant aucune région.

Ci-dessous une liste exhaustive des sites bombardés: le quartier Zeitoune au sud de Gaza, le camp al-Maghazi au centre de la bande de Gaza, les quartiers nord de Gaza, un appartement dans le quartier Raml au centre de Gaza (3 martyrs), l’est de Jabalia au nord de la bande de Gaza, une maison dans le quartier Cheikh Radwane au nord de Gaza, le littoral de Gaza, l’est d’al-Nassirate localité au centre de la bande de Gaza, une maison à Der al-Balah au centre de la bande de Gaza, la tout al-Andalous dans la région al-Karameh au nord de la bande de Gaza, une maison dans le quartier al-Choujaiyat, le quartier al-Sabrat , une maison dans le quartier al-Imarati à l’est de Khan Younès, à l’est et au nord de Beit Hanoune, une maison dans le quartier al-Amal à Khan Younès, des terres agricoles près de la barrière frontalière à l’est et au nord de la bande de Gaza, une maison à Der al-Balah, le quartier Tal al-Hawa au sud de Gaza, les régions nord-est, une maison à Bani Sohaila à l’est de Khan Younes, une maison à Beit Hanoune (1 martyr et 6 blessés), de s terres agricoles à l’est de Khan Younes, la localité al-Nassirat au centre de la bande de Gaza, une maison à Der al-Balah (5 martyrs dont une femme et un enfant ), une maison dans la localité al-Absane al-Kabirat à Khan Younes, une terre agricole dans le quartier Zeitoun à l’est de Gaza, une maison dans la région al-Barakah a l’ouest de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza,

Selon un dernier bilan publié par le ministère de la Santé à Gaza vers 18h ce mercredi, le chiffre des martyrs depuis le déclenchement des hostilités le lundi 10 mai a franchi le seuil des 227, dont 64 enfants, 38 femmes, et 1620 blessés.

Parmi les martyrs figure le journaliste palestinien Youssef Abou Hussein qui travaillait pour la radio al-Aqsa. Il a été dans le raid d’un drone israéliens de reconnaissance contre sa maison dans le quartier Cheikh Radwan à Gaza.

Un homme handicapé Ayyad Salhat qui habitait à Der al-Balah est aussi tombé en martyr, ainsi que son épouse Amani Mahawesh qui était enceinte de 7 mois, et leur petite fille Nagham âgée de 2 ans. (Photo à froite)

L’occupation a lancé des bombes incendiaires dans plusieurs régions de la bande de Gaza et les navires israéliens au large de Gaza ont bombardé plusieurs fois le littoral et la plage de Gaza.

Dans sa version des faits, l’armée israélienne rapporte avoir visé le siège du département de technologie du Hamas situé dans un batiment à Jabalia, ainsi que le site de production des moyens de combat du Hamas a Der al-Balah, et avoir détruit la maison du durugeant du Hamas Atallah Abou Sabah à Rafah.

L’ONU a pour sa part indiqué que le nombre des déplacés palestiniens dans la bande de Gaza a atteint les 72.000, dont 47.000 se sont abrités dans les 58 écoles de l’UNRWA

Source: Divers