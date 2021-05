« Où est votre armée ? Où sont vos blindés ? », tel est le message vidéo adressé ce jeudi 20 mai aux dirigeants israéliens par les Brigades al-Qods, bras armé du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique.

« Nous vous attendions depuis des centaines d’heures à la frontière avec Gaza », ont-ils aussi souligné dans la vidéo accompagnée d’images aériennes des zones situées apparemment dans l’enveloppe de Gaza et qui semblent désertées.

Des troupes israéliennes qui assiègent la bande de Gaza rechignent à y lancer une offensive terrestre. L’armé israélienne a tenté au début de son offensive, le vendredi 14 mai, une opération au nord de la bande de Gaza, contre le réseau de tunnels du Hamas baptisé Métro. Au moyen de 160 avions qui ont largué 450 missiles, elle pensait pouvoir éliminer des centaines de combattants des Qassam qui auraient dû s’y retrancher. Il n’en a rien été et l’opération a été un fiasco, de l’aveu de ses dirigeants. Son succès aurait dû permettre aux troupes terrestres israéliennes d’envahir la bande de Gaza. Celle-ci sont toujours attroupées dans le nord et l’est de la bande de Gaza et font l’objet de tirs quotidiens des factions palestiniennes depuis Gaza.

« Une impasse historique depuis la Nakba »

Dans une allocution télévisée le mercredi 19 mai soir, le secrétaire général Jihad islamique Ziad Nakhalé avait estimé que l’ennemi israélien « se trouve dans une impasse historique sans précédent depuis 70 ans de la Nakba », terme donné par les Palestiniens à l’implantation d’Israël en Palestine en 1948, signifiant la catastrophe.

« L’Etat de l’occupation et en dépit de toutes ses capacités est incapable d’affronter Gaza d’affronter Gaza malgré ses capacités modestes », a-t-il ajouté.

S’adressant aux pays arabes il a dit qu’Israël est « un gros mensonge ».

« Que le monde silencieux sache, nos armes avec lesquelles nous bataillons n’ont pas été fabriquées par l’industrie américaine. Ce sont les tuyaux de canalisation d’eau que les ingénieurs de la résistance ont transformés en missiles, ceux que vous avez vus », avait-il dit auparavant,

Un documentaire réalisé par la chaine de télévision qatarie al-Jazeera a montré comment la résistance palestinienne a déterré les tuyaux de canalisation que l’entité sioniste utilisait pour détourner les ressources hydrauliques souterraines de la bande de Gaza, et les avaient transformés en missiles et roquettes.

« La résistance savait que la bataille allait être coûteuse »

Le numéro un du Jihad islamique a précisé que « la résistance a pris le choix de la bataille, en toute conscience qu’elle sera coûteuse « mais c’est le seul chemin de la liberté, le seul chemin pour protéger al-Qods et les gens ».

« Ni votre arme nucléaire, ni vos avions ni les accords d’humiliation avec les dépravés ne pourront vous apporter la sécurité et la paix . Nous avons l’option du combat et le choix de tomber en martyrs pour al-Qods », a-t-il affirmé.

Selon un décompte réalisé par la télévision iranienne arabophone al-Alam, 1.615 raids israéliens ont été réalisés dans le cadre de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza. Ils ont détruit et endommagé plus de 8.000 maisons et appartements, ainsi que 72 sièges gouvernementaux et batiments publics, et 73 écoles, centres hospitaliers et cliniques…

Ils n’ont toutefois pas empêché les factions de la résistance de poursuivre les tirs de salves de missiles et de roquettes contre des positions et des bases militaires israéliennes, et contre les colonies et les villes. Parmi ces dernières, ont été les plus visées dans cette bataille les colonie d’Ashkelon, Ashdod, Bir as-Sabea (Beersheba) et Tel Aviv.

« C’est la bataille d’al-Qods »

M. Nakhalé a en outre précisé les conditions de la résistance pour arrêter les hostilités.

« La résistance dit à l’ennemi que c’est la bataille d’al-Qods. Otez vos mains d’al-Qods et de Cheikh Jarrah », a-t-il indiqué.

Les factions de la résistance palestinienne ont déclenché le lundi 10 mai leur opération baptisée Épée d’al-Qods en soutien aux palestiniens jérusalémites et d’al-Qods. Pendant le mois de Ramadan, ils ont été victimes de mesures de harcèlement et de répression israéliennes pour les empêcher de se rendre à la mosquée al-Aqsa. En même temps, les familles habitant le quartier Cheikh Jarrah, limitrophe de l’esplanade de mosquées, étaient sous la menace d’expulsion de leurs maisons, après que le Tribunal de Jérusalem a décrété qu’elles appartiennent aux colons.

Selon M. Nakhalé, « la bataille politique tourne en rond car ils veulent imposer un cessez-le-feu par les mensonges ».

« Nous défendons al-Qods de l’humiliation et de la souillure », a-t-il souligné qualifiant la révolte des Palestiniens en Cisjordanie et dans les territoires palestiniens de 1948 de « la plus importante assistance ». il les invités a poursuivre leur action d’attaques contre les barrages militaires israéliens et de couper les voies aux colons.

« Vous les fils de notre peuple avez le mieux exprimé l’unité nationale dans la confrontation avec l’ennemi. Révoltez-vous et Gaza se portera le mieux », les a-t-il rassurés.

Et Nakahlé de conclure : « nous avons le choix du combat et du martyre pour al-Qods , les moudjahidines de la Palestine et de Gaza réaliseront les miracles pour vous ».

