Vous allez bientôt voir la victoire finale inchallah et vous allez purifier cette terre sainte de la souillure des usurpateurs, a écrit le guide suprême de la révolution iranienne, l’ayatollah Ali Khamenei, en réponse dans deux lettres identiques aux messages que lui avaient envoyés le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et le secrétaire général du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalé.

Après avoir félicité les deux mouvements, le peuple palestinien et leur résistance palestinienne pour la récente victoire sur l’agression israélienne, lors de l’escalade militaire qui s’est poursuivie entre le 10 et le 21 mai, il a décrit « la lutte contre les occupants de la Palestine comme une résistance contre l’oppression, l’infidélité et l’arrogance ».

« Nos cœurs sont présents avec vous dans votre lutte, et nous prions en permanence pour vous et pour que vos victoires continuent », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Les yeux de vos amis dans le monde ont été ravis par votre grand combat et votre victoire, frères palestiniens. Vous verrez la victoire finale, si Dieu le veut, et vous purifierez la Terre Sainte de la souillure des usurpateurs. »

Le 18 de ce mois-ci, le chef du bureau politique du Hamas a envoyé une lettre à l’imam Khamenei, expliquant les conditions dans la bande de Gaza, à al-Qods et en Cisjordanie, et la nature des crimes brutaux commis par l’entité israélienne, soulignant que la résistance ne permettra pas à ces crimes de passer sans réponse.

Il y a deux jours, le secrétaire général du Jihad islamique, a adressé un message de félicitations au guide suprême iranien, dans lequel il a déclaré : « vos soins et votre soutien constant et continu, à tous les niveaux, ont joué un rôle de premier plan dans ce que notre peuple palestinien a accompli dans la bataille de l’Épée d’al-Qods », soulignant l’importance du rôle de l’ex-chef de la force al-Qods au sein du Corps des gardiens de la révolution, le général martyr Qassem Soleimani qui, entre autres, a déployé des efforts immenses afin de faire parvenir la technologie des roquettes et des missiles dans la bande de Gaza.

Farouchement hostile à Israël, la République islamique d’Iran refuse de le reconnaitre, et considère son implantation dans la Palestine comme un colonisation et une usurpation de la patrie du peuple palestinien.