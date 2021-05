Le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza s’est excusé, mardi 25 mai, pour les commentaires qu’il a fait à la télévision israélienne dans lesquels il a pretendu que les frappes menées par l’armée d’occupation contre la bande Gaza semblaient « précises » et « sophistiquées ».

L’interview du directeur de l’UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) à Gaza, Matthias Schmale, dimanche à la télévision israélienne Channel 12, a suscité l’indignation du Hamas qui gouverne Gaza et d’autres organisations palestiniennes, qui l’ont accusé d’exonérer Israël de la mort de civils au cours des 11 jours de combats qui se sont terminés par un cessez-le-feu vendredi dernier.

Plus de 250 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 65 enfants, suite à l’agression militaire israélienne de 11 jours contre la bande Gaza.

Dans l’interview, M. Schmale a été interrogé sur les allegations de Tsahal selon laquelle ses frappes militaires étaient très précises. Il a répondu: « Je ne suis pas un expert militaire, mais je ne contesterais pas cela. J’ai aussi l’impression qu’il y a une grande sophistication avec la façon dont l’armée israélienne a frappé au cours des 11 derniers jours », rapporte i24.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que ses « commentaires sont une distorsion complète en faveur des sionistes, y compris une tentative d’exonérer l’Occupation du meurtre de 254 Palestiniens, dont plus de 40% d’enfants, de femmes et de personnes âgées ».

Le Hamas avait réclamé une enquête et des excuses.