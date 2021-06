La résistance palestinienne a réussi à imposer ses lignes rouges à l’ennemi israélien, après l’avoir contraint à changer le parcours de la marche provocatrice des drapeaux organisée, mardi 15 juin, par les colons à Jérusalem Al-Qods occupée.

Le parcours de cette marche a été modifié afin d’éviter de provoquer les Palestiniens. Les colons ont été interdits par le gouvernement d’occupation d’avoir accès dans la mosquée d’Al-Aqsa, ils ont été autorisés de défiler la devant porte de Damas (Bab al-Amoud) et loin des quartiers islamiques.

Il convient de noter que la décision des autorités d’occupation et l’imposition de l’équation de la résistance interviennent après des discussions menées par le médiateur égyptien.

Mort aux Arabes

Des participants à ce défilé controversé ont chanté une série de slogans anti-arabes, tels que « Mort aux Arabes » et « Brûlez votre village ».

La modification du parcours de cette marche, commémorant l’occupation d’Al-Qods en 1967, n’a pas non plus empêché la résistance palestinienne d’intensifier ses activités à la frontière avec la bande de Gaza.

Plus de 20 incendies dans les colonies

Outre les manifestations à Gaza et les heurts avec les soldats d’occupation en Cisjordanie, des militants gazaouis ont lancé des salves de ballons incendiaires contre les colonies, provoquant plus de 20 incendies. Ces tirs de ballons sont censés se poursuivre cette semaine, dans le but d’exercer des pressions sur le gouvernement d’occupation pour qu’il cesse ses provocations à Al-Qods et allège ses restrictions contre la bande de Gaza.

La chaîne de télévision israélienne Canal 12 a indiqué que les autorités d’occupation ont averti le Hamas et informé le médiateur égyptien que la riposte interviendrait après la fin de la marche des drapeaux.

Les factions de la résistance palestinienne ont, de leur côté, informé la partie égyptienne que toute réponse israélienne au lancement de ballons se heurterait à une riposte équivalente de la part de la résistance, rapporte le quotidien libanais AlAkbar.

Frappes aériennes contre la bande de Gaza

Tôt ce mercredi 16 juin, l’aviation de l’occupation israélienne a mené des frappes contre la bande de Gaza, selon des sources sécuritaires palestiniennes et des témoins.

Selon des sources palestiniennes, l’aviation israélienne a visé au moins un site de la résistance à l’est de Khan Younès, ville du sud de la bande de Gaza. Il s’agit des premières frappes israéliennes contre ce territoire palestinien, sous contrôle du Hamas et sous blocus israélien, depuis l’arrivée au pouvoir dimanche soir d’une coalition hétéroclite ayant mis fin à 12 ans de règne de Benjamin Netanyahu.

Ces frappes et ces tirs de ballons sont les premiers incidents importants entre l’entité sioniste et Gaza depuis un cessez-le-feu, le 21 mai dernier, ayant mis fin à 11 jours d’une agression militaire israélienne ayant fait 260 martyrs côté palestinien, dont 67 enfants et 39 femmes. Par contre, la résistance avait riposté en tirant plus de 4000 roquettes contre les colonies et les villes occupées. Les autorités d’occupation ont fait état de la mort de 13 Israéliens.