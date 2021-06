La ville de Beita, au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a été le théâtre d’affrontements entre des jeunes palestiniens et les forces d’occupation israélienne, après une manifestation dénonçant la construction des colonies.

Des témoins ont affirmé à l’Agence Anadolu que l’armée d’occupation israélienne avait tiré, vendredi 18 juin, une salve de grenades lacrymogènes et de gaz poivré sur les manifestants à l’entrée ouest de la ville, causant des suffocations parmi les protestataires.

Des dizaines de Palestiniens avaient participé à la prière du vendredi à un carrefour reliant Beita à Naplouse, en réponse à l’appel lancé par les comités de coordination des factions dans la province de Naplouse, l’Instance palestinienne de lutte contre le mur de discrimination et la colonisation (affiliée à l’Organisation de libération de la Palestine ) et les institutions et activités locales « pour rejeter les colonies dans la région Jabal Sabih ».

Plus tôt dans la journée du vendredi, l’armée d’occupation israélienne a bloqué la plupart des routes menant à la ville de « Beita » avec des talus de remblai, pour empêcher la participation des Palestiniens des villages voisins à la marche, ont rapporté des militants sur les réseaux sociaux.

Des marches et manifestations sont constamment organisées à Beita pour protester contre l’installation d’un avant-poste de colonisation sur les terres palestiniennes de Jabal Sabih, dont la superficie est estimée à 840 dunams (un dunam est équivaut à 1 000 mètres carrés).

Ces dernières semaines, 4 Palestiniens de la même ville de « Beita » ont été tués en martyr et des dizaines d’autres blessés, la plupart par des balles réelles, lors d’affrontements avec les forces d’occupation.

Les estimations israéliennes et palestiniennes indiquent qu’il y a environ 650 000 colons dans les colonies de la Cisjordanie, y compris Jérusalem Al-Qods occupée, qui sont implantés dans 164 colonies et 116 avant-postes.