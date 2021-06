Le président libanais Michel Aoun, a reçu à Baabda ce lundi 28 juin le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, en visite a la tète d’une délégation du Hamas à Beyrouth depuis le dimanche 27 juin.

Selon l’agence officielle libanaise ANI, le président a salué les grands sacrifices consentis par le peuple palestinien et sa ténacité lors des agressions israéliennes sur Gaza et plusieurs zones palestiniennes assurant qu’ils « doivent porter leurs fruits et le droit doit revenir à ses propriétaires ».

Le président Aoun a estimé que le peuple palestinien a prouvé son unité dans la lutte et la solidarité entre la Cisjordanie et Gaza, et c’est un élément important dans l’équation du pouvoir et de l’affrontement.

Le chef de l’Etat libanais a appelé la communauté internationale à agir pour faire face au principe de force, de déplacement et de vol des droits, rappelant ce qu’il a annoncé plus d’une fois qu’il n’y a pas de paix sans justice et pas de justice sans respect des droits.

Pour sa part, M. Haniyeh a remercié le président pour ses positions en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause, et pour sa ferme condamnation de l’agression israélienne sur Gaza, Cheikh Jarrah et la mosquée Al-Aqsa et les pertes en vies humaines.

Il a noté l’unité du peuple palestinien face aux récents événements, et a souligné que la cause palestinienne est revenue attirer l’attention internationale.

La visite de la délégation du Hamas s’inscrit dans le cadre d’une tournée dans les pays arabes et islamiques qui englobera le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, l’Algérie, le Koweit ainsi que l’Iran.

Source: Agences