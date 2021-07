Le membre du Conseil politique du Hezbollah et ancien ministre, Mahmoud Qomati, a souligné mercredi 30 juin que ses compatriotes devraient rester vigilants face aux complots des États-Unis et de leurs alliés.

« La corruption, le vol, le pillage et la fraude sont les raisons principales » de la crise économique et sociale du Liban, a dit M.Qomati, cité par le site libanais El-Nashra.

«Mais cela ne nous fait pas oublier que les Américains, les Occidentaux et les pays arabes conspirent contre nous, ils nous imposent cet embargo, confisquent nos avoirs, empêchent l’entrée des devises dans notre pays et nous assiègent de toutes leurs forces afin que nous nous rendions, mais nous le ferons jamais», a-t-il insisté.

Ce membre du Hezbollah a ajouté : « Nous disons aux étrangers et aux auteurs des corruptions à l’intérieur du pays que le Liban ne tombera pas, et sachez que si le Liban s’effondre, vos intérêts et les intérêts de vos alliés s’effondreront aussi. La situation se retournera contre vous avant que vous ne puissiez atteindre la Résistance et ses armes. Vous voulez que le Liban soit faible mais le Hezbollah ne laissera pas le Liban faible. »

La semaine dernière, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré «qu’il ne faut pas avoir toujours peur des Américains. Le Liban malheureusement craint les États-Unis, et ces derniers bloquent toute aide à notre pays. Si le Liban accepte d’importer le carburant de l’Iran, immédiatement, la République islamique d’Iran enverra ses navires de carburant au Liban. Nous avons de bonnes relations amicales avec la Syrie et l’Irak aussi. Si vous dites que vous êtes amis avec les États-Unis, la France, l’Arabie saoudite ou les monarchies arabes du golfe Persique, profitez-en pour assurer l’intérêt des Libanais. »

En réaction aux propos de Sayed Nasrallah, l’ambassade d’Iran à Beyrouth a annoncé sur Twitter : « Vous avez raison. L’arrivée des pétroliers iraniens au port de Beyrouth ne dépendant pas de l’approbation de l’ambassadeur américain au Liban. Il ne doit pas s’ingérer dans les relations fraternelles entre les Iraniens et les Libanais. »

Source: Avec PressTV