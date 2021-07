Des sources afghanes ont rapporté, le samedi, la chute de 13 nouveaux districts aux mains du groupe takfiriste des Taliban, à travers tout l’Afghanistan, au cours des dernières 24 heures.

Cette nouvelle percée survient quelques jours seulement après l’annonce faite par des responsables afghans de la chute de 17 districts aux mains du mouvement taliban ces dernières semaines.

La chaîne locale ToloNews a cité aujourd’hui certaines sources (anonymes) selon lesquelles le mouvement taliban a pris le contrôle de 13 nouveaux districts au cours des dernières 24 heures, dont la plupart sont situés dans la province du Badakhshan, dans le nord-est du pays.

Selon la même source, les districts tombées aux mains des taliban sont : Kishim, Darim, Tishkan, Tagab, Wardoug, Shahri Buzurg, Raghista, Ghorband et Yiftal au Badakhshan, ainsi que Klavghan et Farkhar à Takhar, ainsi que Zurmat au Paktia et Shah Wali Kot à Kandahar.

Il est à noter que le Badakhshan est situé dans un emplacement stratégique et est adjacent aux frontières de la Chine, du Tadjikistan et du Pakistan.

La chute des districts afghans, y compris des zones stratégiques aux mains des taliban, intervient à un moment où les forces américaines commencent à se retirer d’Afghanistan, d’où le retrait total devrait s’achever d’ici le 11 septembre prochain, selon le président Joe Biden.

Avec la médiation qatarie, le 12 septembre 2020, des négociations de paix ont débuté à Doha entre le gouvernement afghan et les Taliban, sous les auspices des États-Unis, sous prétexte de mettre fin à 42 ans de conflits armés en Afghanistan.

Ces négociations ont abouti à la signature d’un accord fin février 2020, portant sur le retrait progressif des États-Unis de l’Afghanistan et sur l’échange des prisonniers.

Source: Avec Anadolu