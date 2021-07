Le département d’État américain a annoncé une exemption sur une partie des avoirs gelés de l’Iran en Corée du Sud et au Japon, et un porte-parole du ministère a déclaré que le secrétaire d’État américain accorderait au Japon et à la Corée du Sud 90 jours supplémentaires pour libérer les avoirs gelés de l’Iran ».

Le département d’État américain a precisé que cette décision d’exemption sur une partie des avoirs gelés de l’Iran en Corée du Sud et au Japon vise à permettre à ces pays de les utiliser pour acheter du pétrole iranien ».

Cette décision d’exemption sur une partie des avoirs gelés de l’Iran, signée par le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, permet aux fonds iraniens d’être transférés sur des comptes spécifiques d’exportateurs au Japon et en Corée du Sud.

De plus, elle permet le déblocage des fonds iraniens, qui ont été gelés à la suite de l’embargo américain, sans enfreindre la loi.

« Pour ce faire, le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken accordera en fait au Japon et à la Corée du Sud 90 jours supplémentaires pour conclure leurs négociations avec l’Iran », a déclaré un porte-parole du département d’Etat.

Cependant, le département d’État a déclaré que les exemptions « ne permettent pas le transfert de fonds vers l’Iran », notant qu' »elles seront utilisées pour rembourser les dettes des entreprises japonaises et coréennes qui ont fourni des biens et services non interdits à l’Iran avant l’embargo renforcé par la précédente administration américaine ».

Au début de ce mois, l’agence sud-coréenne Yonhap a annoncé un accord conclu entre le ministre sud-coréen des Finances Hong Nam-ki et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen pour une coopération entre les deux parties sur les avoirs financiers iraniens gelés à Séoul. Sur la base de ce rapport, la Corée du Sud entend utiliser le canal suisse pour payer une partie de ces avoirs iraniens gelés pour le prix des biens humanitaires vendus par des entreprises suisses à l’Iran.

Il est à noter que le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré en mars dernier que « le ministre coréen des Affaires étrangères l’avait invité à s’entretenir sur ces avoirs », expliquant que l’Iran et la Corée du Sud s’étaient mis d’accord sur un mécanisme de récupération des avoirs iraniens gelés ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen