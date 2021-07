Le site internet « Israel Defence » a rapporté que « la police de Dubaï a choisi une société de drones israélienne pour protéger la ville en lançant le projet Drone in a Box ».

La police de Dubaï a choisi la société israélienne Aerobotics, dans le but de protéger la ville, de répondre aux appels d’urgence et de réduire le temps de réponse de la police, selon le site internet Israel Defence .

Le choix de cette société est intervenu immédiatement après la signature des accords de normalisation « Abraham » entre les Emirats Arabes Unis et « Israël », signés en septembre 2020, comme un test à l’intégration ordonnée des filiales dans les activités de sécurité.

Le souverain de Dubaï, Mohammed ben Rashid Al Maktoum, a visité le siège principal de la police.

Selon le site, ce type d’integration ordonnée des filiales dans les activités de sécurité sera présenté au monde entier, à partir d’octobre de cette année, étant donné que « cette méthode changera la théorie du travail des services de sécurité dans le monde, et forces de sécurité, voire lancera une flotte d’accessoires Aerobotics automatiques rapides et efficaces partout , rapidement et à moindre coût ».

Il est à noter que le système d’accessoires Aerobotics est développé et produit en Israël et qu’il a déjà accumulé d’importantes expériences pratiques en Australie, à Singapour et aux États-Unis d’Amérique.

Dans ce contexte, le journal israélien « Globes » a déclaré, ce matin, jeudi, que « des drones israéliens protégeront les participants à l’exposition « Expo 2020″ qui se tiendra à Dubaï ».

Source: Traduit d'AlMayadeen