A l’occasion du sixième anniversaire de la signature de l’accord nucléaire, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a appelé « les Etats-Unis à lever totalement et globalement les sanctions qu’ils ont imposées unilatéralement et illégalement à l’Iran ».

Dans ce contexte, le site internet de l’ambassade de Chine en Iran a écrit ce Vendredi, que « Zhao Lijian a déclaré lors d’une conférence de presse, en réponse à une question du journaliste du réseau chinois « CCTV », que « l’accord nucléaire est le produit de 13 années de négociations intenses et ardues et un fruit important de la diplomatie multilatérale, un des piliers du régime de non-prolifération nucléaire et un catalyseur pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient ».

Le diplomate chinois a également souligné que « les efforts conjoints pour mettre en œuvre et protéger l’accord nucléaire sont dans l’intérêt commun de la communauté internationale. La Chine a toujours pensé que la mise en œuvre pleine et effective de l’accord nucléaire est le seul moyen efficace de résoudre le problème nucléaire iranien », a-t-il déclaré, notant que « la Chine se félicite de l’intention des Etats-Unis d’y revenir ».

Il a également affirmé que « les pourparlers sur la reprise des engagements à cet égard sont arrivés à une étape finale et que toutes les parties ont démontré leur volonté politique de parvenir à un accord. Cependant, il reste quelques controverses à résoudre ».

Source: Traduit du journal AlAkhbar