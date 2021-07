Le philosophe et militant Dr. Cornell West démissionne de son poste de professeur à l’Université Harvard, « l’accusant de le traiter avec mépris, lui et d’autres Noirs, et lui refusant de déclarer publiquement son soutien au peuple palestinien ».

Dans une lettre qu’il a envoyée à l’université à la fin du mois dernier et publiée sur Twitter lundi, Dr. Cornell West a écrit que « les responsables de Harvard avaient intitulé ses cours d’ études religieuses afro-américaines « .

D’autres abus de l’université, allégués par le Dr West, incluent « le refus de lui permettre de prendre un congé pour une année convenue à l’avance et de mauvaises conditions de salaire ». Il a accusé les responsables de l’université de « n’avoir pas réussi à le consoler après la mort de sa mère ».

« Ce genre de professionnalisme académique narcissique, un lâche soutien envers les préjugés anti-palestiniens de l’administration de Harvard et l’indifférence à la mort de ma mère traduisent une profonde faillite intellectuelle et spirituelle », a déclaré West.

La publication de la lettre fait suite à un différend entre le Dr West et l’université au sujet de sa demande d’être membre permanent du corps professoral de Harvard, qui a été rejetée en février. Dr West a affirmé que « ce rejet est dû à son soutien public au peuple palestinien et aux positions politiques partiales de l’administration de Harvard ».

Il a souligné qu’il est « certain que sa critique envers Israël était l’une des principales raisons pour lui refuser sa demande d’emploi à l’Université de Harvard « .

Il a déclaré dans un podcast que « parler de l’occupation de la Palestine par Israël est un sujet tabou à Harvard ».

Dr West est un élément clé dans l’appel lancé à l’Université de Harvard pour cesser d’investir dans des entreprises qu’il décrit comme » complices d’Israël dans son occupation de la Palestine ».

Selon le journal Harvard Crimson, l’université a investi près de 200 millions de dollars dans des entreprises liées à l’occupation israélienne de la Palestine.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen